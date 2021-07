Temptation Island, continua lo scontro tra Stefano Sirena e Manuela Carriero. Lui le ha lanciato una pesante stoccata dopo il programma.

Temptation Island ha messo la parola fine alla storia tra Manuela e Stefano. I due, infatti, hanno deciso di uscire da single dal programma per iniziare una conoscenza con i rispettivi tentatori. Nonostante ciò, non sono mancate le frecciate e gli attacchi a distanza, segno che entrambi sono ancora scottati da quanto è successo.

La Carriero, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato purtroppo di non avere alcun ricordo positivo legato alla sua relazione, anzi. Spesso si sarebbe ritrovata ad amare per entrambi. Tali dichiarazioni non sono affatto piaciute a Stefano Sirena che su Instagram ha scelto di non mandarle a dire, lanciando una provocazione a quella che è la sua ex fidanzata.

Stefano Sirena svela un inedito retroscena su Manuela dopo Temptation Island

Stefano Sirena ha invitato la sua ex fidanzata Manuela Carriero ad assumere un atteggiamento più maturo e di viversi la sua relazione con Luciano Punzo, il single di Temptation Island che ha scelto di frequentare al di fuori del programma. Il Sirena, inoltre, ha aggiunto che Manuela, nonostante abbia chiuso la loro relazione, continuerebbe a pensare a lui scrivendo a tutte le sue ex fidanzate.

“Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato“ ha esordito Stefano su Instagram, scrivendo un post contro le recenti dichiarazioni della sua ex fidanzata. “Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati” ha proseguito lui. “Sii matura, goditi la tua felicità“ ha poi concluso.

Stefano Sirena dopo Temptation Island, d’altro canto, sembrerebbe aver anche lui voltato pagina. In quanto dopo la fine del programma avrebbe scelto di iniziare a sua volta una conoscenza con la single con cui ha avuto modo di potersi approcciare nel villaggio dei fidanzati.