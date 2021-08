Cornetti vegani fatti in casa, veloci da preparare e anche a prova di calorie

Scopri come realizzare i cornetti in versione vegana e comodamente nella cucina di casa: la ricetta è semplice e anche veloce ma dal risultato super goloso.

Che cosa c’è di più buono a colazione se non un goloso cornetto. Le varietà esistenti oramai sono numerosissime e non più solo crema, marmellata, cioccolato o semplice ma anche integrale, ai cereali e, ovviamente, vegano.

E’ quest’ultima varietà che oggi proveremo insieme a realizzare nelle nostre cucine e per farlo abbiamo da proporvi una ricetta semplicissima.

Fatti salvi i tempi di lievitazione, avrete in modo facile dei buonissimi cornetti per la vostra prossima colazione e, come se non bastasse, saranno anche dei cornetti a prova di dieta.

Ricetta cornetti vegani fatti in casa

Scopriamo insieme come procedere per realizzare i nostri cornetti vegani, una dolcezza genuina e semplicemente irresistibile.

Scopriamo subito insieme la ricetta passo dopo passo e divertiamoci a realizzarla per la nostra prossima colazione: ci sarà da leccarsi i baffi.

Ingredienti:

200 g di farina;

40 ml di olio di semi;

40 g di zucchero;

120 ml di acqua;

3 g di vanillina;

4/5 g di lievito per dolci;

una punta di sale;

marmellata a nostro piacere.

Preparazione: