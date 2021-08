Tommaso Paradiso è un famoso cantautore italiano. Conosciamolo meglio e scopriamo di più sulla sua carriera e sulla vita privata.

Tommaso Paradiso è un cantautore noto a tutti sia per essere stato il leader del gruppo Thegiornalisti che per i suoi brani da solista. Un autore che ha sempre dimostrato di avere molto da dire e che lo ha saputo fare con canzoni in grado di coinvolgere al massimo il pubblico.

Ma chi è davvero Tommaso? Cerchiamo di conoscerlo meglio, partendo dalla sua carriera e andando anche sul privato.

Chi è Tommaso Paradiso, il cantautore italiano divenuto famoso come leader del gruppo Thegiornalisti. Carriera, instagram e vita privata

Nome: Tommaso Paradiso

Data di nascita: 25 Giugno 1983

Luogo di nascita: Roma

Età: 37 anni

Altezza: 178 cm

Peso: 72 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Cantautore e autore di test

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @tommasoparadiso

Sito web: /

Tommaso Paradiso è nato a Roma e si è da sempre dimostrato attratto dalla musica. Un amore che quando aveva 11 anni, dopo essere rimasto folgorato dalla canzone “Definitely Maybe” degli Oasis si è interessato sempre di più a questo mondo per non lasciarlo mai più.

Dopo il diploma e nonostante l’iscrizione alla facoltà di filosofia ha quindi continuato a sognare una carriera in campo musicale. Nel 2009 ha così fondato, insieme a Marco Antonio Musella e Marco Primavera, la band Thegiornalisti. Un nome scelto per la voglia di raccontare la vita vera in modo semplice e diretto.

Da lì si può dire che seppur in sordina sia iniziata la carriera musicale che lo ha portato a pubblicare due album Vol. 1 nel 2011 e Vecchio nel 2012 che però non hanno riscontrato un grande successo.

Successo che è poi giunto nel 2014 con Fuoricampo ed, in particolare con il brano “Fine dell’estate”. Un iniziale trionfo al quale si è aggiunto ben presto quello ancor più famoso ottenuto con brani come Completamente o con Riccione.

Completamente dei Thegiornalisti: il testo

Lui chi è

è un altro uomo che è impazzito per te

ma non penso che possa dirti

tutto quello che ti dico io

Spero che

mi auguro di cuore che

non ci incontreremo mai più

per non perdere l’ultimo

briciolo di dignità che mi rimane

ed evitare di squagliarmi sotto il sole

ed evitare di guardarti come un pazzo

come un pazzo che ti vuole

Completamente

completamente

Spero che

mi auguro di cuore che

ci incontreremo ancora

perché voglio perdere

Oserai andarci sotto, maledetta

e provare robe forti un’altra volta

e spararti tutto ciò che provo in faccia

come un pazzo che ti vuole

Completamente

completamente

completamente

La musica che mettevi su youtube

mi faceva impazzire

e chi se la scorda più

a me mi fa ancora male

Ma lei mi fa ancora male

completamente

Non trovo sonno

non trovo pace

sento che il cuore

va più veloce

solo così sto tanto bene

Completamente

non trovo sonno

non trovo pace

sento che il cuore va più veloce

solo così sto tanto bene

Completamente

non ho più fame

lasciami bere

baciami adesso

anche se piove

solo così sto tanto bene

completamente

Una canzone che ha segnato il debutto ufficiale dei The Giornalisti e che li ha resi particolarmente noti al grande pubblico, dando così via alla loro carriera in campo musicale.

L’addio al gruppo e la scelta di cantare da solista

Nonostante l’indubbio successo ottenuto con la sua Band, nel 2019, Tommaso Paradiso ha annunciato del tutto a sorpresa l’abbandono del gruppo per poter iniziare un nuovo percorso da solista. Una scelta che ai tempi fece un grande scalpore portando alla luce anche voci circa dissidi all’interno del gruppo ma senza intaccare la sua scelta.

Riccione dei Thegiornalisti: il testo tormentone delle estati

Le navi salpano

Le spiagge bruciano

Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano

La notte è giovane

Giovani vecchi

Parlami d’amore che domani sarò a pezzi

Intanto cerco il mare

Un’aquila reale

Tra poche ore, tra poche ore

Sotto il sole, qui sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più, e non ci penso più

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

Con le onde e con il vento, le prendo

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te, eh oh

I treni frenano

Le serie iniziano

Video di ragazzi persi dentro ad un telefono

La notte è giovane

Sognami adesso

Parlami d’amore che domani non sarò lo stesso

Intanto cerco il mare

Un’aquila reale

Tra poche ore, tra poche ore

Sotto il sole, qui sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più, e non ci penso più

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

Con le onde e con il vento, le prendo

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te

Sotto il cielo, qui sotto il cielo

Di Berlino, di Berlino

Mangio mezzo panino

E ti perdo

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

Con l’asfalto e col cemento, le prendo

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te, eh oh

Nuovo sentimento, nuove scarpe, nuova casa

Nuova gente in centro con la macchina del tempo

Nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle

Parte il campionato e si riaccendono le stelle

Si riaccendono le stelle

Si riaccendono le stelle

Sotto il sole, qui sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Mi pento

E non ci penso più, e non ci penso più

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

Con le onde e con il vento, le prendo

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te, eh oh

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te, eh oh



Un brano musicale che è diventato un vero tormentone che ad ogni estate non si può non ascoltare e che è rimasto indelebile come uno tra i più importanti del gruppo.

La nuova vita musicale di Tommaso Paradiso

Dopo l’abbandono della sua band, Tommaso Paradiso ha deciso di percorrere il suo cammino da solista, indicendo un brano che nonostante qualche critica è molto piaciuto al pubblico, confermando le sue qualità in campo musicale. Qualità che Tommaso ha sempre espresso lavorando anche come autore di testi per artisti di un certo calibro. Ricordiamo tra i tanti Luca Carboni, Arisa, Gianni Morandi, Francesca Michielin, Noemi e Giusi Ferreri.

Il suo primissimo brano da solista è stato “Non avere paura”. Una canzone melodica attraverso la quale si evince lo stile dell’artista con un timbro che ricorda vagamente quanto già ascoltato con Thegiornalisti, rendendo il passaggio meno traumatico.

Non avere paura di Tommaso Paradiso: il testo

Se mi guardi così

Se mi sfiori così

Se avvicini la tua bocca al mio orecchio

Non finirà bene, ma ti prego no

Non smettere, non smettere mai

La notte è benzina

La notte incatena

La notte è questa faccia allo specchio

E ora cade giù

Pure una lacrima

Nel frattempo sto ridendo

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso

Come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

Se ti abbraccio così

Se ti stringo così

Se appoggi la tua testa al mio petto

No foto, no, no

No a tutto, no, no

Ci siamo solo noi

Ci siamo solo noi

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso

Come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

Vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Non avere paura

Quando vai a dormire sola

Non avere paura

Vorresti una parola

Vorresti una parola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

Una canzone d’amore che è riuscita a far breccia nel cuore dei fan, mantenendo vivo l’affetto per il cantautore e, ovviamente, per la sua musica.

Tommaso Paradiso e l’abbandono che lo ha segnato per sempre

Come ovvio che sia, la vita di Tommaso Paradiso non è fatta solo di musica. Anzi, nel suo passato si celano ombre pesanti e difficili da sopportare. Una tra queste è quella che riguarda l’abbandono del padre di cui lo stesso Tommaso ha parlato in occasione dello show “L’intervista” condotto in seconda serata su Canale 5 da Maurizio Costanzo.

In quest’occasione il cantautore ha raccontato di essere cresciuto senza la figura del padre. Questi, quando lui era molto piccolo, andava continuamente via di casa, facendolo soffrire. Così, alla richiesta della madre di prendere una posizione e di decidere se fare o meno il padre, la scelta finale è stata purtroppo, quella dell’abbandono. Un dolore che Tommaso si porta ancora dentro ma che per certi versi lo ha reso più forte.

Dolore che si è probabilmente risvegliato da un ritorno in atteso. Il cantante ha infatti parlato di un episodio in cui su Instagram aveva postato una foto abbracciato con Carlo Verdone (al quale è molto legato) commentandola con la frase “forse cerco solo un padre”. Parole alle quali ha ricevuto un commento di risposta dove gli veniva ricordato che un padre l’aveva. Commento che come ha poi scoperto era appunto di suo padre. Un ritorno improvviso e inatteso che il cantante ha lasciato cadere nel vuoto decidendo di non replicare e di concentrarsi sul suo presente.

L’amore di Tommaso Paradiso per Carolina Sansoni

Nel privato, Tommaso Paradiso è fidanzato con Carolina Tommasi, giovane influencer che ha conosciuto ad una partita di calcio. I due stanno insieme dal 2017 e pare siano molto innamorati e affiatati. Lo stesso Paradiso ha ammesso di aver fatto di tutto per conoscerla ed iniziare a frequentarla.

Tommaso Paradiso oggi

Oggi, Tommaso Paradiso, continua a cantare a seguire la passione per la musica. Una passione alla quale si unisce anche quella per il cinema che seppur in secondo piano coltiva da sempre tanto da aver scritto una sceneggiatura ed aver terminato la regia del suo primo film. Nel tempo libero ama suonare il pianoforte e cerca sempre di reinventarsi.

Di recente ha infatti inaugurato un ristorante che si chiama Tomà e che si trova a Roma nel quartiere Prati.