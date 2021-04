Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti, è legato da anni a Carolina Sansoni. Scopriamo qualcosa di più su di lei: età, altezza, vita privata, Instagram.

Carolina Sansoni è la fidanzata di Tommaso Paradiso, ex leader dei TheGiornalisti. Carolina è una giovane imprenditrice, esperta di moda, marketing e pubblicità. Ha studiato Fashion Business all’Istituto Marangoni di Londra e ha completato gli studi con un Master in International Business all’Hult International spostandosi fra Londra e New York. Ha una grande passione per la moda e ha lavorato con molti brand e stilisti, fra cui Stella McCartney, Tom Ford e KPMG.

Nome: Carolina Sansoni

Data di nascita: 1992

Età: 29 anni

Segno zodiacale: /

Professione: settore pubblicitario

Luogo di nascita: Roma

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: /

Profilo Instagram ufficiale: @caro_sansoni

Ad oggi si occupa della pubblicità di GreatBusAdv per il mercato inglese ed ha fondato insieme ad un’amica una startup che si chiama Denoise ed è un e-commerce di moda in cui vengono venduti e pubblicizzati i lavori di giovani stiliste.

Carolina ha un curriculum lavorativo notevole e, per la sua giovane età, vanta di numerose esperienze anche all’estero. Finisce di studiare alle scuole superiori a 17 anni (ha frequentato la scuola americana di Roma) e si è trasferita a Londra a studiare Comunicazione e Marketing. Dopo il periodo londinese, è tornata in Italia perchè la sua vera passione è la moda e ha proseguito gli studi in ambito moda all’Istituto Marangoni.

Carolina Sansoni: vita privata e relazione con Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni è attualmente la fidanzata ufficiale di Tommaso Paradiso, con cui sta insieme dal 2017.

Per Paradiso la sua Carolina ha un ruolo molto importante nella vita e lui ha ammesso di essere molto felice di aver trovato una ragazza normale e che non mira a diventare famosa. Uno degli obiettivi più grandi di Paradiso è sicuramente quello di avere un giorno una famiglia molto grande e lo ha annunciato ai microfoni di Maurizio Costanzo durante L’intervista. Infatti il cantante ha ammesso di volere 12 figli e che non vede l’ora di diventare papà.