Beautiful anticipazioni: doppio tradimento e doppio addio, fan sconvolti

Le Anticipazioni di Beautiful tengono il pubblico con il fiato sospeso. Per la coppia più amata di sempre arriverà un doppio tradimento.

Beautiful, durante il corso di queste calde settimane estive, che stanno per giungere al termine, non ha mai abbandonato il suo fedele pubblico, continuando a tenergli compagnia con le avventure sentimentali dei personaggi che hanno segnato la storia del piccolo schermo. Anche per la prossima settimana, per quanto riguarda le puntate che andranno in onda dal 22 al 28 agosto, non mancheranno i colpi di scena. In quanto il pubblico del piccolo schermo assisterà ad un doppio tradimento ed ad un doppio addio. Insomma, una settimana ricca assolutamente da non perdere.

Anticipazioni Beautiful 22 – 28 agosto: Ridge e Brooke ingannati da Quinn

Al centro delle nuove puntate di Beautiful ci sarà la storica coppia della soap opera a stelle a strisce, ovviamente stiamo parlando di Brooke Logan e Ridge Forrester. La bionda riuscirà a trovare la forza di perdonare il suo ex e tra i due scoppierà di nuovo la passione. Lui però è sposato con Shauna, ma questo non sembrerebbe essere un problema. No, i due non hanno intenzione di proseguire con una relazione extraconiugale, ma lei gli ha suggerito di chiedere l’annullamento delle nozze.

Ridge accetta di buon grado. Per tornare con la sua Brooke è disposto a tutto. Chi non lo è affatto è Quinn che non approva questo ritorno di fiamma e farà di tutto, e ci riuscirà, per tenerli lontani. Chiedendo anche l’aiuto del padre di suo figlio: Bill. Quest’ultimo, infatti, è ancora innamorato di Logan e spronato dalla sua ex farà di tutto per dichiararle il suo amore.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Beautiful: dramma in casa Forrester, la coppia più amata accerchiata

Ma questo non basta perché Brooke non ha alcuna intenzione di tornare con lui. Il suo cuore ora appartiene a Ridge e per questo motivo Quinn escogita un terribile piano. La donna, infatti, convincerà Bill a confidare il suo amore a Brooke e i due saranno ascoltati, a loro insaputa, da Ridge che sentendo una sola parte della loro conversazione si autoconvince che la sua dolce metà lo stia tradendo con il suo rivale.

Per questo motivo sceglie di troncare la sua relazione con Logan e di ritornare tra le braccia della sua nuova moglie, che fino a qualche minuto prima era disposto a lasciare per tornare con la sua storica compagna.

LEGGI ANCHE –> Una Vita anticipazioni: ricompensa bollente di Genoveva a Velasco

Le nuove anticipazioni di Beautiful hanno lasciato il pubblico del piccolo schermo senza parole. Brooke e Ridge riusciranno a superare quest’ennesima dura prova d’amore? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra la coppia più amata e chiacchierata di sempre.