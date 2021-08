Mousse di fragole: il dolce goloso che si prepara in 5 minuti

Scopri come realizzare una mousse di fragole dolce, golosa e semplicissima da preparare.

Quando la voglia di mangiare qualcosa di buono si sposa alla grande con una passione smisurata per le fragole, la cosa giusta da fare è assecondarla. Esistono infatti diversi modi per realizzare un dolce in grado di soddisfarci. E tutto anche senza essere delle cuoche provette.

Oggi, a tal proposito, esploreremo quindi le modalità di preparazione per una mousse cremosa e dolcissima, semplice da preparare ma sopratutto bella da vedere e ottima da gustare. Un dolce che una volta provato diventerà di casa tanta sarà la voglia di gustarlo almeno fin quando le fragole sono di stagione. Scopriamo, quindi, la ricetta per la mousse alle fragole.

Come realizzare una mousse alle fragole semplice e golosa

La mousse alle fragole rappresenta un dopo pasto perfetto. Dolce e leggera al punto giusto dona sempre una nota di allegria in grado di sollevare la giornata e di rendere questi ultimi giorni d’estate ancora più piacevoli.

LEGGI ANCHE -> Tramezzino dolce con fragole: la famosa ricetta dell’ichigo sando

Al contempo è perfetta anche come spuntino o da tenere sempre pronta per gli attacchi di fame o quei momenti in cui il bisogno di concedersi una piccola coccola si fa più forte che mai.

Scopriamo quindi come realizzarne una in modo semplice e veloce. Un modo per avere la nostra mousse di fragole sempre a portata di mano.

Ingredienti:

250 g di fragole

50 g di zucchero o di eritritolo

350 ml di panna fresca

Lavare e pulire per bene le fragole, tagliandole a pezzetti e lasciandone qualcuna intera da parte. Prendere le fragole tagliate e frullarle per bene.

A parte, montare la panna con lo zucchero in modo che sia ben soda e aggiungerla alle fragole mescolando per bene in modo da unire i due ingredienti senza che la panna si sgonfi.

Distribuire quanto ottenuto in alcune coppe, scegliendo la grandezza in base al quantitativo che si desidera mangiare. Aggiungere delle fragole intere (o a pezzetti se si preferisce) per guarnire. Il dolce è pronto per essere gustato. Se non si ha fretta, farlo riposare per un po’ in frigo lo renderà ancora più buono.

Si tratta di una mousse al cucchiaio che si sposa benissimo anche con i biscotti e che si presta a fare da guarnizione da brioche o torte estive e fresche.

LEGGI ANCHE -> Cheesecake all’anguria: la torta più fresca dell’estate che ti conquisterà al primo assaggio

Un modo simpatico per coccolarsi con qualcosa di buono e per gustare del cibo con un sapore semplice e al contempo di casa. Un vero comfort food ottimo da gustare sia da soli che in compagnia. Sopratutto se si ha voglia di condividere momenti speciali insieme a chi si ama.