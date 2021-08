Le anticipazioni di Beautiful mettono in guardia i telespettatori: per la coppia più amata di sempre si mette davvero male. Qualcuno è pronto ad ostacolare il loro amore.

Beautiful sa come tenere il suo fedele pubblico incollato al piccolo schermo. In particolar modo per le puntate che da qui a breve verranno trasmesse su canale 5. Vi consigliamo di prepararvi perchè come al solito non mancheranno i colpi di scena. In quanto per una delle coppie più amate di sempre ci saranno tempi piuttosto duri.

Qualcuno, infatti, è pronto ad ostacolare il loro amore e non vuole che il famoso ritorno di fiamma possa avvenire, nonostante loro due ce le stiano mettendo tutta per far funzionare le cose, ma lei chiederà aiuti esterni per porre fine al tutto, ma per quale motivo?

I protagonisti di questa storyline sono Zoe e Carter e chi è pronto a mettergli i bastoni tra le ruote è ovviamente la villain per eccezione: l’inarrestabile Quinn, che non vuole che tra i due ritorni il sereno.

Beautiful anticipazioni: Quinn mette i bastoni tra le ruote a Zoe e Carter

Zoe e Carter, dopo aver messo un freno al loro rapporto, realizzano purtroppo che non importa quanto vogliano stare lontani l’uno dall’altra, il sentimento che li lega è troppo forte e per questo motivo vogliono dare una nuova chance alla loro storia. Dello stesso parere però non è Quinn che è intenzionata più che mai a mettere un freno a tutto questo e farà davvero di tutto per impedire questo ritorno di fiamma. Tanto da coinvolgere tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerli, mettendoli tutti contro di loro.

LEGGI ANCHE –> Beautiful Anticipazioni: perfido piano contro Brooke, cambia tutto con Ridge

Ma per quale motivo Quinn si comporta così? Almeno per il momento le nuove anticipazioni di Beautiful non rivelano che cosa spinge la donna a comportarsi in questo modo con Zoe e Carter, che si ritroveranno a fare i conti con il mondo intero, visto che Quinn ha escogitato tutto nel minimo dettaglio per fare in modo che chiunque non supporti questa relazione e che veda il tutto come un qualcosa da abbattere e spazzare via.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: Steffy senza pace, dramma per la figlia di Ridge

Il piano di Quinn sembra essere studiato ad arte per allontanare i due ragazzi, ma il loro sentimento sarà così forte da poter andare contro tutto e tutti? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate. In quanto la soap opera più amata di canale 5, nonostante il periodo estivo e le calde temperature raggiunte in queste settimane, non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo fedele pubblico che non attende altro che scoprire i nuovi intrighi studiati dagli autori.