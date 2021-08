Anticipazioni The Crown 5: ecco chi saranno i nuovi Carlo e Diana

Netflix ha condiviso le prime immagini degli attori scelti per i ruoli della principessa Diana e del principe Carlo nella quinta stagione di The Crown, quella che potremo vedere nel 2022.

Proprio in queste ore Netflix ha deciso di diffondere le prime immagini ufficiali dei nuovi Carlo e Diana, coloro che ci accompagneranno lungo l’attesa quinta stagione di The Crown, quella che potremo vedere solo nel 2022.

Josh O’Connor e da Emma Corrin cedono infatti il passo a due nuovi attori, più adatti ad interpretare dei Carlo e Diana maturi, alle prese con la crisi coniugale e il divorzio della coppia reale.

Ma chi sono i due attori che si preannunciano veri protagonisti di The Crown 5? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE –> Serie tv | “The Crown”, il disappunto della Famiglia Reale sulla terza stagione

I Carlo e Diana di The Crown 5

Li conosciamo in completo sartoriale marrone lui e con i capelli corti e la camicia smanicata color cipria lei.

Le riprese di The Crown 5 sono iniziate lo scorso aprile ma noi scopriamo solo in queste ore che ad interpretare Lady Diana e il Principe del Galles saranno rispettivamente Dominic West (famoso soprattutto per aver interpretato il detective Jimmy McNulty in The Wire) e di Elizabeth Debicki (fresca del successo di Tenet di Christopher Nolan).

Certo, l’eredità dei due vincitori del Golden Globe sarà difficile da acquisire ma possiamo già donare il nostro plauso ai direttori del cast, capaci ancora una volta di scovare due attori la cui somiglianza con i veri Carlo e Diana è semplicemente impressionante.

Grande è l’attesa per momenti chiave che la serie dovrà ora raccontare come l’intervista shock concessa da Diana alla BBC o il terribile incidente in cui la Regina di Cuori è rimasta uccisa.

LEGGI ANCHE –> “The Crown”, anche Jonathan Pryce nel cast: sarà il principe Filippo

Altre importanti scene di questa quinta stagione riguarderanno il principe Filippo interpretato da Jonathan Pryce e la principessa Margaret interpretata da Lesley Manville.

Per ulteriori dettagli però non resta che attendere altre anticipazioni e, alla fine, la messa in onda del prossimo anno.