Il trucco occhi giallo è la nuova tendenza make up: proviamolo!

Il trucco occhi giallo del 2021 si ispira direttamente al Pantone Illuminate e può essere declinato in tanti modi diversi: troviamo insieme il più adatto ai tuoi occhi!

Il Pantone dell’Anno è un colore che viene scelto dalla maggiore azienda produttrice di colori del mondo, la Pantone appunto, per ispirare i designer, gli stilisti e gli artisti di tutto il mondo.

Ogni anno gli psicologi e gli specialisti della Pantone si riuniscono per comprendere di cosa ha bisogno il mondo in quel particolare momento della sua storia e lo rappresentano con un colore: il Pantone dell’anno 2021 è un giallo brillante a cui è stato dato il nome di Illuminating. Si tratta di un chiarissimo riferimento al bisogno di tornare a brillare dopo il periodo terribilmente buio della pandemia.

Come tutti gli altri campi dell’espressione umana, anche il make up si è lasciato travolgere dal desiderio di “illuminare” il volto delle donne, quindi sono comparsi moltissimi trucchi basati sul colore giallo. Alcuni sono davvero “too much” per essere portati ogni giorno, ma altri sono davvero perfetti!

Il trucco occhi giallo 2021: per tutte (ma proprio tutte) le donne che vogliono brillare

Prima di capire quali tipi di trucco è possibile realizzare a partire dal colore giallo, è necessario chiarire a chi sta bene il giallo sugli occhi?

Di certo alle ragazze abbronzate, dalla pelle naturalmente olivastra e a coloro che hanno un sottotono caldo o dorato.

Meglio evitare questo tipo di make up se si ha la pelle particolarmente chiara e con sottotono rosato, poiché il giallo tenderà a mescolarsi piuttosto male con questo tipo di incarnato.

Un super classico: trucco sfumato (ma giallo!)

Il trucco sfumato, che cioè abbina un colore chiaro applicato sulla parte interna dell’occhio e sulla palpebra centrale a uno più scuro applicato all’esterno è lo schema trucco occhi più classico in assoluto, che sta bene letteralmente a tutte.

Si tratta anche di uno schema che rende lo sguardo molto profondo e molto intenso, quindi davvero perfetto per la sera e (se realizzato in maniera più leggera) anche per il giorno.

Per realizzare un trucco classico con il giallo basterà sostituire il colore chiaro con un giallo molto intenso e matte, da sfumare verso l’esterno con un marrone / rossiccio se si ha un sottotono caldo e con un marrone freddo o un grigio se si ha la pelle olivastra o un sottotono freddo.

Trucco giallo da giorno

Come già accennato, lo schema precedente va bene davvero per qualsiasi momento del giorno, dal momento che il suo effetto può variare moltissimo a seconda di come lo si completa.

Utilizzando un giallo meno carico e un marrone molto naturale per la sfumatura esterna si potrà realizzare un delicatissimo trucco da giorno. Per un effetto ancora più delicato l’ideale è non realizzare la linea con l’eyeliner e affidare l’intensità dello sguardo al solo mascara, da applicare in abbondanza soprattutto sulle ciglia dell’angolo esterno.

Trucco oggi giallo 2021 per eccellenza: grafico con leyeliner

Chi ha detto che l’eyeliner è soltanto nero? Soprattutto nel corso dell’estate gli eyeliner colorati sono un trucco ideale per le giovanissime, perché consentono di creare trucchi grafici molto moderni e stravaganti.

Ovviamente per realizzare un trucco del genere è necessaria massima precisione e un’esecuzione molto pulita e simmetrica.

Inoltre, è necessario padroneggiare perfettamente la tecnica di applicazione dell’eyeliner più adatta ai propri occhi, dal momento che non tutti gli occhi sono uguali e l’eyeliner dev’essere in grado di esaltarne i pregi senza appesantirli o alterarne la forma in maniera sgradevole.

Non soltanto linee: sperimentare con l’eyeliner giallo

Il trucco occhi grafico non è fatto soltanto di linee dritte e curve, ma anche di sperimentazioni al limite dell’arte.

Si tratta di look piuttosto stravaganti ma che, realizzati con l’eyeliner giallo e non nero, risultano molto delicati e meno appariscenti di quanto si potrebbe pensare.

Un’idea davvero originale è quella di mescolare il make up sfumato al make up grafico, sovrapponendo le due tecniche. Dopo aver realizzato una perfetta e delicatissima sfumatura con colori naturali si dovrà sovrapporre il trucco grafico giallo realizzando tratti precisi e piccole decorazioni. In questo caso la scelta del colore sarà fondamentale: un giallo chiaro o pastello è perfetto per un trucco “vedo – non vedo” mentre se si vuole ottenere l’effetto contrario, cioè un trucco che sarà impossibile non guardare, l’idea migliore è puntare sul giallo fluo.