Nella sua semplicità, questo contorno è geniale perché mescola sapori e profumi mediterranei, le patate saporite con scamorza e pomodorini sono imperdibili

Patate, pomodori e formaggio: potrebbe essere una bella insalata fredda estiva e invece è un contorno che possiamo mangiare tutto l’anno, per accompagnare piatti di carne oppure di pesce. Le patate saporite con scamorza e pomodorini sono abbastanza veloci da preparare ma soprattutto molto gustose, con un mix di profumi e consistenze che vi conquisterà.

Ingredienti (per 4 persone):

4 patate medie

16 pomodorini ciliegia

60 g di scamorza

2 scalogni

2 spicchi di aglio

1 ciuffo di prezzemolo

40 g di pecorino

2 cucchiaini di mollica di pane

zucchero semolato

1 rametto di rosmarino

brodo vegetale

olio extravergine d’oliva

sale fino

pepe nero

Patate saporite con scamorza e pomodorini, due consigli sugli ingredienti

Per questo piatto vi consigliamo di usare delle patate novelle: quattro medie, come nella ricetta, oppure otto piccole tagliate in due o tre parti. E la scamorza non deve essere troppo stagionata. Ora passiamo alla ricetta.

Preparazione:

Sbucciate le patate, lavatele e asciugatele. Poi tagliatele a pezzi più o meno regolari e lessatele in abbondante acqua bollente già salata. Devono cuocere, non stracuocere, quindi basteranno 20 minuti a fuoco medio per il risultato ideale. Quando sono pronte, scolatele e conditele con un filo di olio extravergine.

Spellate gli scalogni e tritateli finemente, poi fate lo stesso con i due spicchi di aglio. Poi rosolate metà dell’aglio in una padella con un filo di olio. Quando hanno preso colore, aggiungete i pomodorini già lavati e tagliati a spicchi. Cuocete tutto a fiamma alta per 5-6 minuti aggiungendo anche un cucchiaino di zucchero.

Quando i pomodorini cominciano a caramellarsi, toglieteli dal fuoco, regolando di sale e pepe, poi versate sopra un filo di olio e tenete da parte. In un’altra padella antiaderente rosolate gli scalogni con 3 cucchiai di olio extravergine e il rosmarino per un paio di minuti.

Poi togliete il rosmarino che serve solo a dare profumo e aggiungete le patate, due mestolini di brodo vegetale e un filo di olio. Cuocetele fino a quando cominciano a diventare leggermente

croccanti, poi spegnete.

A parte mescolate la mollica di pane casereccio con il resto dell’aglio tenuto, il prezzemolo già tritato, il pecorino e la scamorza entrambi formaggi grattugiati con una grattugia a fori grossi. Quindi aggiungete questo trito nella padella con i pomodorini e scaldate per qualche minuto. Infine componete il piatto mescolando le patate con i pomodorini aromatizzati e servite tutto caldo.