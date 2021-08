Temptation Island: dopo un mese di relazione la coppia fa il grande passo

La coppia di Temptation Island, dopo solo un mese di relazione, è pronta a fare il grande passo: gli utenti della rete insinuano il dubbio.

Temptation Island, durante il corso di quest’edizione, ci ha insegnato che all’interno del programma non solo le coppie mettono a dura prova i loro sentimenti, ma diviene anche un luogo dove nascono nuove storie d’amore. E’ il caso della relazione nata tra Manuela Carriero e Luciano Punzo.

Lei aveva scelto di prendere parte al programma in veste di fidanzata di Stefano Sirena, ma entrambi hanno concordato che il loro amore era arrivato al capolinea e per ironia della sorte tutti e due hanno iniziato una relazione con i rispettivi tentatori. La storia tra Manuela e Luciano, da quel momento, prosegue a gonfie e vele e nonostante stiano insieme da poco più di un mese, hanno scelto di fare il grande passo lasciando i loro fedeli sostenitori senza parole: nessuno se lo sarebbe mai aspettato visto che stanno insieme da pochissimo tempo.

Manuela Carriero e Luciano Punzo vanno a convivere dopo Temptation Island

Manuela Carriero e il suo nuovo fidanzato Luciano Punzo hanno annunciato attraverso le loro Instagram Stories di essere pronti per la convivenza. L’annuncio della coppia ha colto di sorpresa i loro fedeli sostenitori, in quanto i due non si sono limitati ad esprimere il desiderio di voler vivere insieme ma lo hanno annunciato mentre erano diretti versi il nuovo loro nido d’amore.

La Carriero, infatti, ha deciso di lasciare la sua città di origine per raggiungere il bel modello partenopeo a Napoli, pronti a portare la loro relazione ad un step successivo ma anche questa volta, dopo il video incriminato finito in rete, non sono mancate le polemiche e le critiche.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island: un’altra coppia si dice addio. C’è una pornostar di mezzo

In molti insinuano infatti che Manuela e Luciano stiano calcando molto la mano sui rispettivi profili social in quanto sarebbero alla ricerca di una maggiore visibilità, visto che sono tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island, ma entrambi hanno sempre negato affermando che ciò che li unisce è un reale sentimento e non la voglia di diventare personaggi popolari. Ma come avrà reagito di fronte a questa inattesa notizia l’ex fidanzato di lei Stefano Sirena?

Stefano ha scelto di non commentare tale notizia, tenendo però a precisare che tra lui e la single che ha scelto di frequentare una volta terminata la sua esperienza nel programma non c’è amore, ma si stanno conoscendo ed è per questo che è ancora presto per parlare di amore.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island: l’ex concorrente svela i reali motivi della rottura col fidanzato

Manuela Carriero e Luciano Punzo dopo Temptation Island hanno scelto di andare a convivere e nonostante alcuni nutrano dubbi su questa relazione, il loro rapporto prosegue a gonfie vele.