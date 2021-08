By

Boom di ascolti per The Founder. Il film che racconta il successo dell’imprenditore Ray Kroc, con l’acquisizione della catena di fast food McDonald’s, ha appassionato 1.796.000 spettatori (12.4% di share).

Vi state chiedendo quale programma ha conquistato la prima serata di ieri sera? Se la risposta è sì, un attimo di pazienza! Prima di consultate i dati dell’Auditel facciamo il punto sulle programmazioni dei principali canali televisivi.

Su Rai 1 è andato in onda The Founder. Rai 2 ha informato con T2 Post. Su Rai 3, invece, è stata proposta una replica di Report.

Le reti Mediaset c hanno intrattenuto con Controcorrente (Rete 4), Ballon – Il vento della libertà (Canale 5) e il match Sampdoria – Alessandria (Italia 1).

Chi sale e chi scende di share? Ecco tutti i dettagli sugli ascolti tv di ieri sera.

The Founder: il racconto di un successo che fa sognare

The Founder: boom di ascolti su Rai 1. Il film che racconta la storia del magnate Ray Kroc ha incassato lo share più alto.

The Founder (Rai 1) – Diretto da John Lee Hancock racconta la storia vera dell’imprenditore Ray Kroc e della sua scelta di acquisire la catena di fast food McDonald’s. Kroc è interpretato da Michael Keaton. Il film è stato seguito da 1.796.000 spettatori, pari al 12.4% di share.

TG2 Post (Rai 2) – In onda ieri sera dalle 21.02 alle 22.25, con approfondimenti sulla delicata situazione in Afghanistan, ha interessato 1.196.000 spettatori, pari al 7.4% di share. A seguire NCIS New Orleans, che ha registrato 669.000 spettatori (4.9% di share).

Report (Rai 3) – Il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 791.000 spettatori (5.2% di share). E’ andato in onda il nono appuntamento del ciclo “best of”, composto da un replay di alcune delle inchieste di maggior successo degli ultimi anni firmate dagli inviati di Report.

Controcorrente (Rete 4) – Il talk di politica e attualità condotto da Veronica Gentili è stato seguito da 767.000 spettatori, con uno share del 5.8%. Ospiti in studio: Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, i giornalisti Mario Giordano e Carmen Lasorella, il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché e il virologo Andrea Crisanti.

Ballon – Il vento della libertà (Canale 5) – Il film tedesco del 2018 diretto da Michael Herbig ha tenuto con il fiato sospeso 1.565.000 spettatori (11.3% di share). Nel cast: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross.

Coppa Italia Sampdoria-Alessandria (Italia 1) – Il match ha intrattenuto 946.000 spettatori (6% di share).

Page Eight (La7) – Il thriller è piaciuto a 290.000 spettatori, con uno share del 2%. Karate Kid – Per Vincere Domani (Tv 8) – E’ stato seguito da 446.000 spettatori, con il 3.1% di share.

Finché Giudice non ci Separi (Nove) ha totalizzato 403.000 spettatori, pari al il 2.6% di share. Sul 20 la sfida di Coppa Italia Salernitana-Reggina è stata seguita da 171.000 spettatori con l’1.1% di share. Su Rai4 la serie Stargirl registra 139.000 spettatori (0.9%).

I dati parlano chiaro: ieri sera Rai 1 ha incassato un altro grande successo, questa volta puntando tutto su una storia vera di grande impatto.