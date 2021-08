Una Vita anticipazioni: disgrazia per Genoveva, Felipe disperato

Una Vita, tutte le anticipazioni dal 23 al 29 agosto: ecco cosa succederà nei nuovi episodi della soap spagnola

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Nelle nuove puntate in onda dal 23 al 29 agosto 2021 vedremo il forte crollo emotivo di Felipe davanti alla disgrazia della moglie.

Come già anticipato in precedenti articoli sarà grande la sofferenza di Genoveva nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 23 al 29 agosto 2021.

Le anticipazioni raccontano che la dark lady vedrà crollare tutto il suo mondo fatto di bugie e intrighi nel giro di poche ore. La colpa verrà data a Felipe che, ignaro di tutto, dovrà prepararsi a giorni amari. Nel frattempo, Camino si avvicina ad Anabel, la bellissima e giovane ragazza che da poco si è trasferita nel quartierino. La speranza della giovane Pasamar è quella di poter rivedere Maite e una nuova alleata non può che tornarle utile. Felicia, almeno per il momento, non sembra essere d’intralcio, anche perché un inaspettato amore sta per entrare nella sua vita.

Nelle puntate in onda l’ultima settimana di agosto su Canale 5 Ramon decide di entrare in politica, anche se Carmen non sembra approvare. Antonito ammira il padre ma ne è anche geloso, visto che i vicini lodano le sue doti oratorie. Intanto, Camino si avvicina alla bella Anabel, che ha cercato più volte la sua complicità. La sua speranza è di poter trovare un’amica che possa aiutarla a ricongiungersi con Maite senza che la madre lo venga a sapere. Genoveva si appresta a vivere un incubo, mentre tutto il vicinato prega per lei.

opo essere stata male, i medici la rassicurano sul suo stato di salute. Chi rischia invece di morire è il bimbo che porta in grembo. Come rendono noto le anticipazioni di Una Vita, sarà Felipe il primo a conoscere la verità.