Nuova segnalazione fa tremare Uomini e Donne: l’ex tronista avvistato con una bionda

I fan non ci credono e Maria De Filippi con loro: l’ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato proprio con lei, la bionda a cui nessuno avrebbe mai pensato.

Nessuno poteva credere ai propri occhi. Alessandro Rosica, noto paparazzo ed esperto di gossip che su Instagram si fa chiamare Investigatore Social, ha assicurato di aver visto proprio lui in compagnia di una bionda.

L’avvistamento pare poter esser confermato da diversi clienti di un ristorante nel quale tutti, ma proprio tutti, hanno riconosciuto il famosissimo ex tronista.

Il gossip dell’estate verrebbe così smentito e Maria De Filippi dovrà vedersela con qualcosa di veramente imprevisto.

Ma di chi stiamo parlando? Proviamo a capire meglio.

L’ex tronista di Maria De Filippi avvistato con una bionda

L’estate è la stagione dei flirt e dei nuovi amori ma, a quanto pare, anche qyakche minestra riscaldata sarebbe decisamente gradita al pubblico.

Nonostante le temperature più che torride c’è infatti chi non sembra affatto esser spaventato dall’idea di una fumante “zuppa” , qualcosa capace di far veramente sognare il popolo del web.

No, non stiamo parlando di Ben Affleck e Jennifer Lopez, la coppia che tornando insieme ha calamitato la generale attenzione del popolo del gossip, ma di una coppia decisamente più Made In Italy o, meglio, made in Uomini e Donne.

Recentemente Tara Gabrieletto aveva riacceso le speranze dei fan di Uomini e Donne circa un possibile ritorno di fiamma tra lei e Cristian Gallella. La ragazza è infatti tornata ad indossare un bracciale con la scritta “Cristian” e tanti hanno interpretato la cosa come il segnale più atteso.

Be’, se anche voi eravate tra gli speranzosi è tempo di prendervi una bella doccia fredda.

E’ infatti proprio Cristian l’ex tronista avvistato da Alessandro Rosica mentre in un ristorante cenava con un gruppo di amici e con una bionda sconosciuta.

No, non illudetevi, anche Tara è bionda ma qui si tratta di un… biondo diverso!

Non è dato sapere chi sia la ragazza e quale rapporto la leghi a Cristina ma quel che è certo è che il ragazzo è apparso alquanto innervosito dall’esser stato “pizzicato”.

Che dire, per questa estate almeno questo piatto rovente ce lo siamo risparmiato.