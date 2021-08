Si chiama “NOI” ed è la nuova fiction che andrà in onda su Rai Uno nel 2022. E’ il remake italiano di “This is Us”, serie americana di successo trasmessa su 20th Television. Scopri tutto su trama, personaggi e qualche curiosità dal set.

Cresce l’attesa per “NOI”, la nuova fiction che andrà in onda su Rai Uno. In realtà è il remake italiano di “This Is Us”, celebre serie tv americana in sei stagioni trasmessa su 20th Television.

Non è la prima volta che la Rai si cimenta nel riadattamento di un family drama americano. Basti pensare alla serie tv Tutto Può Succedere (2015), rifacimento nostrano di Parenthood, in onda su NBC.

La serie tv “NOI” è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction. I protagonisti sono Lino Guanciale e Aurora Ruffino, che interpretano Pietro e Rebecca.

Pochi giorni fa, esattamente il 6 agosto, si sono concluse le riprese della fiction, la cui trama sembra essere davvero molto avvincente. Tutto ruota intorno a storie d’amore, matrimoni e sorprendenti colpi di scena. Un mix perfetto che suscita fin da ora grande interesse!

Sull’account ufficiale Instagram NOI – La Serie girano già le prime immagini del set. I fan sono entusiasti e fremono per conoscere in anteprima curiosità e retroscena sulla fiction.

C’è persino chi osserva con scrupolosità quasi maniacale gli scatti dal set, per evidenziare analogie e differenze con This Is Us. Hanno attirato grande attenzione le foto del matrimonio. Secondo alcuni fan, a parità di scena, tra Lino Guanciale e Aurora Ruffino ci sarebbe troppo differenza d’età rispetto ai colleghi americani che interpretano gli stessi personaggi in This Is Us.

Non ha ancora debuttato sul piccolo schermo e fa già discutere molto. I riscontri sono più che positivi! Tanti fan sono pronti a scommettere fin da ora sul grande successo che avrà la fiction. Chi vivrà vedrà! Intanto, scopriamo qualche curiosità in più su NOI – La Serie.

NOI – La Serie: tutto su cast, luoghi e location delle riprese

NOI – La Serie ha un cast davvero eccezionale. Oltre a Lino Guanciale e Aurora Ruffino, che interpretano i due protagonisti, ci sono anche Dario Aita, Gianmaria Brambillasca e Francesco Mandolini ,che interpretano Claudio adulto, giovane e bambino.

E non è finita qui! Tra gli interpreti ci sono, inoltre, Claudia Marsicano, Giulia Barbuto ed Anna De Luca, nei panni di Cate adulta, giovane e bambina. Invece Daniele adulto, giovane e bambino avrà rispettivamente i volti di Livio Kone, Malich Cissè e Girum Felicani.

Ancora nel cast: Flavio Furno (interpreterà Michele, versione italiana di Miguel), Timothy Martin e Jas Gray (saranno rispettivamente Mimmo da anziano e da adulto), Francesca Agostino (Sofia, versione italiana di Sophie) ed Angela Ciaburri (Betta, corrispettiva di Beth).

Per le riprese della serie tv, il regista Luca Ribuoli ha puntato su quattro grandi città italiane: Torino, Milano, Roma e Napoli. La scelta non è casuale: l’idea di fondo è quella di voler esaltare il fascino di un’intera nazione, l’Italia, con trame che si snodano in città così diverse tra loro.

La serie tv si articolerà in 12 episodi da cinquanta minuti ciascuno, che andranno in onda su Rai Uno, in sei prime serate. Non c’è ancora una data precisa. La fiction, però, è già stata inserita ufficialmente nel palinsesto Rai del 2022.

La serie originale This Is Us e il remake italiano NOI sono entrambi distribuiti, a livello internazionale, da Disney Media and Entertainment Distribution.

La trama è avvincente, ricca di amori e colpi di scena. Gli attori, poi, sono tutti molto bravi. Basti pensare soltanto a Lino Guanciale, uno dei volti più amati del cinema italiano, già interprete in tre fiction di grande successo targate Rai: Il commissario Ricciardi, L’allieva e Sopravvissuti.