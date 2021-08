Meghan Markle: l’ultima iniziativa è stata un flop. Quel clamoroso errore

Meghan Markle fa flop: l’iniziativa lanciata dalla Duchessa in occasione del suo compleanno sembra sia stato un vero fallimento e un grosso danno in fatto di immagine, ma qual è stato stavolta l’errore di Meghan?

Da quando Meghan e Harry hanno trasferito la propria vita negli Stati Uniti si sono seriamente impegnati a costruire una sorta di “brand familiare” che li aiutasse a mantenere la propria identità mediatica al di là dell’appartenenza alla famiglia reale.

I due avevano annunciato fin da subito che si sarebbero occupati principalmente di sensibilizzazione ecologica, diritti civili, salute mentale e di azioni concrete a vantaggio di donne e bambini.

Nonostante tutte le buone intenzioni possibili, però, il loro cammino non è stato affatto lastricato di rose e fiori. Al contrario, una serie di imprudenze e di giganteschi colpi di sfortuna hanno remato contro il lancio ufficiale di molti dei progetti dei Sussex, a cominciare dalla fondazione Archewell.

Leggi Anche => Harry e Meghan: Archewell bocciata prima ancora di nascere

Naturalmente i due non si sono abbattuti alle prime difficoltà e hanno continuato a lavorare con molto impegno ai propri progetti personali, tra cui la realizzazione di una serie animata Netflix su un soggetto a cui Meghan ha lavorato in prima persona e che svela un grande segreto dell’attrice americana.

Non troppi giorni fa, però, Meghan ha compiuto 40 anni e ha voluto festeggiare con un video girato nella sua lussuosissima casa di Los Angeles. Attraverso il video, nel quale Harry ha recitato letteralmente la parte del buffone di corte, Meghan ha voluto pubblicizzare un’iniziativa a favore del reinserimento delle donne nel mondo del lavoro dopo il Covid.

Anche se l’idea sembrava lodevole e almeno all’apparenza niente poteva andare storto, l’iniziativa è stata accolta molto male, soprattutto in Inghilterra.

Meghan fa flop: troppo snob ed egocentrica

L’idea di base era che donne famose e di successo mettessero a disposizione delle donne di tutto il mondo 40 minuti del loro tempo per dare consigli concreti su come reinserirsi nel mondo del lavoro, come superare le difficoltà lavorative dovute alla pandemia eccetera.

Si trattava in pratica di piccole conferenze durante le quali delle imprenditrici avrebbero dovuto “indirizzare” le azioni di donne comuni per aiutarle a reinventarsi dal punto di vista lavorativo dopo la pandemia.

Cos’è andato storto? Più o meno tutto.

Molte donne, soprattutto in Inghilterra, hanno trovato l’iniziativa di Meghan troppo snob e lontana dalla realtà. Il fatto che una donna ricchissima desse lezioni a donne qualsiasi e meno fortunate di lei, seduta nella sua villa milionaria in California, è sembrato quanto meno di cattivo gusto.

Leggi Anche => Harry e Meghan oggi vivono in una villa che vale 18 Milioni di Dollari

A riportare i sentimenti delle donne inglesi, ipoteticamente destinatarie dell’iniziativa, è stato il biografo reale Duncan Larcombe, che ha dichiarato su True Royalty TV: “È tutto incentrato su Meghan, è tutta spazzatura francamente. L’iniziativa è andata davvero molto male in questo paese”.

Come se non bastasse, il biografo ha rincarato la dose: “Quest’iniziativa è un’assurdità, la Duchessa dovrebbe impiegare il suo tempo cercando di ricostruire i legami con le stesse persone che lei e Harry hanno tradito, ed è questo quello che pensa la maggior parte di persone del Regno Unito”.

A quanto pare, quindi, ancora una volta Meghan sembra aver mancato il bersaglio. L’errore fondamentalmente è stato uno: una persona comune non può comportarsi come un reale, imitandone i comportamenti e le iniziative.

A ben guardare, infatti, l’iniziativa di Meghan non era molto diversa, almeno in linea di principio, rispetto alle numerosissime iniziative di beneficenza e di sostegno ad associazioni senza scopo di lucro di cui si occupano i Reali d’Inghilterra.

Il problema però è che i Reali impiegano in beneficenza gran parte dei soldi che i cittadini britannici pagano per il loro mantenimento. Non si mettono in prima fila a dare lezione su ciò che si dovrebbe o non si dovrebbe fare, limitandosi a fornire il proprio supporto morale ed economico ad associazioni di esperti che agiscono in determinati ambiti (ecologico, assistenziale, sportivo, educativo, psicologico, artistico eccetera).

I Reali non si mettono mai palesemente in cattedra, quindi non ricevono le critiche che, invece, sono state rivolte a Meghan. L’attrice sembra essere rimasta troppo poco nella Famiglia Reale Britannica per capire davvero come muoversi su un terreno così accidentato.

Forse Harry avrebbe dovuto dare a sua moglie il consiglio giusto per non sbagliare in quest’occasione, ma a quanto pare ha preferito giocare con le palline alla finestra di casa.