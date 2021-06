Lino Guanciale attore di grandi fiction di successo a un anno dal matrimonio è stato paparazzato con lei dai fotografi di Diva e Donna.

Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale, ha 36 anni ed è nata e cresciuta a Noci, in provincia di Bari. Il padre è il senatore del centrodestra ed ex sindaco di Noci Pietro Liuzzi. È laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano dove tiene alcuni corsi ed è presidente della Greenblu, una società dedicata al turismo di lusso in Puglia e Basilicata.

Lino ha confessato di aver conosciuto Antonella in una libreria romana. Lui stava cercando dei libri utili per il suo lavoro e lei, che è impegnata come program coordinator del Master in Corporate Finance alla Bocconi stava facendo lo stesso. Da lì Lino e Antonella hanno cominciato uno scambio di battute ed emozioni che in poco più di due anni li ha poi portati felicemente al matrimonio.

Prima di conoscere Antonella Liuzzi, Lino Guanciale è stato legato per dieci anni all’attrice teatrale Antonietta Bello, vista in tv nella fiction Mediaset Le tre rose di Eva.

Ma adesso ad un anno dal matrimonio arriva un’importante rivelazione. Ecco cosa cambierà nella sua vita.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi: presto un figlio?

Lino Guanciale presto papà? Forse sì! L’attore è stato paparazzato in giro per Roma con la moglie Antonella Liuzzi, sposata in gran segreto il 18 luglio 2020, alla presenza di pochi intimi. A un anno dal matrimonio sembra che la coppia sia pronta ad allargare la famiglia… In realtà l’attore – amato per tante fiction di successo come L’Allieva, Non dirlo il mio capo e Il Commissario Ricciardi – non ha mai nascosto il sogno di avere dei figli e ora che ha da poco compiuto 42 anni sembra essere arrivato finalmente il momento…

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi sono stati beccati dai paparazzi mentre passeggiavano mano nella mano per le strade della Capitale. Sempre più uniti e complici. Sosta al bar per la colazione con baci e coccole: la passione tra i due è alle stelle a un anno dal sì. Impossibile non notare il pancino sospetto della Liuzzi: nasconde un dolce segreto? Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito il gossip. Del resto Guanciale è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata.