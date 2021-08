I sandali con i pon-pon sono il simbolo dell’estate 2021!

By

Sai che è estate quando indossi il costume, gli occhiali da sole e…i sandali pon-pon! Ecco i modelli più trendy dei sandali simbolo dell’estate 2021! Ecco la guida su come abbinarli e quali acquistare!

Ogni anno, in ogni stagione, esiste quel particolare capo d’abbigliamento che caratterizza la moda di quel particolare momento!

In inverno abbiamo avuto i maglioni di lana con il collo alto, in primavera abbiamo avuto le tute monocolore e in estate sicuramente i costumi!

Ma in questa estate 2021, calda senza precedenti, i nostri outfit si sono riempiti di molti altri capi, che ci hanno accompagnato durante tutta la stagione e lo faranno, se dovete ancora partire, durante le nostre vacanza!

L’estate sta per terminare, stiamo già pensando agli acquisti da fare in autunno e ai capi trendy che non possiamo perderci, ma c’è ancora del tempo per gli ultimi acquisti estivi!

Soprattutto dobbiamo acquistare loro, un sandalo, o meglio “il sandalo” simbolo dell’estate 2021! Stiamo parlando del sandalo pon-pon!

Come abbinare e scegliere il sandalo pon-pon, simbolo dell’estate 2021!

La regola è una sola: più colorato è meglio è!

Il sandalo pon-pon è quel particolare modello di sandalo alla schiava che oltre ad avere i lacci in caviglia è provvisto di una serie di pendenti colorati, pon-pon e fronzoli che arricchiscono i tuoi piedi come dei veri e propri accessori!

Si abbinano facilmente sotto un mini abito, come li indossa ad esempio Chiara Ferragni! Sotto una gonnellina ed un crop top, ma anche sotto ad un jeans corto taglio capri!

Per non parlare degli outfit da poter fare a mare, con un costume intero, un cardigan in seta effetto pareo e il tuo sandalo con i pon-pon preferito!

LEGGI ANCHE: Gli anni 2000 sono ufficialmente IN! Ecco cosa non può mancarti assolutamente!

Esistono moltissimi modelli in commercio, tutti molto validi! Il modello consigliato nella nostra guida di stile di oggi è di TwinSet, ha i lacci in cuoio, i pon-pon e i pendenti, invece, sono nelle gradazioni di blu! Il costo di partenza è di €170,00, ma a saldo sul sito ufficiale li potete trovare scontati al 50 %, per un costo di € 85,00.

Affrettatevi ad acquistare il vostro modello di sandalo alla schiava preferito! Vi godrete gli ultimi giorni di estate con un outfit super trendy!

Anche per oggi si conclude la guida di stile di CheDonna più attuale di sempre, incentrata sui sandali alla schiava con pon-pon!

Alla prossima guida di stile, con tante novità e aggiornamenti, per essere sempre di tendenza!

Emanuela Cappelli