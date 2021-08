Gli anni 2000 sono ufficialmente IN! Ecco cosa non può mancarti assolutamente!

Abbiamo faticato per ben vent’anni per eliminare dal nostro stile ogni retaggio degli anni 2000, ma non ne siamo usciti vincitori! La moda anni 2000 è ufficialmente IN! Ecco cosa non può mancare nel tuo armadio!

Gli anni 2000 sono stati anni fondamentali per la moda, perché sono avvenuti cambiamenti esponenziali, che hanno lasciato il segno nel settore e nei nostri cuori!

Nomi come Britney Spears, Christina Aguilera, Paris Hilton e Jennifer Lopez in quegli anni hanno segnato la vita di tutti noi, sfoggiando outfit innovativi e pance super piatte! In un periodo storico in cui i social media non esistevano, e quindi neanche le influencer, i nostri punti di riferimento dal punto di vista stilistico erano loro! Le cantanti, le attrici, i personaggi famosi, insomma le IT girl erano il nostro punto di arrivo, la meta stilistica da raggiungere!

Fortunatamente gli anni 2000 sono passati, e hanno portato via con sei alcune di quelle tendenze ancorate nei nostri outfit! Abbiamo potuto sperimentare la comodità, e anche l’estetica, dei pantaloni a vita alta, il ritorno delle décolleté e molte altre cose più eleganti ed esteticamente più avvincenti!

Oltre alle tendenze di moda, gli anni 2000 sono stati importanti perché hanno dettato alcuni dei canoni di beauty che sono rimasti tutt’ora! Vi ricorderete le fisicità alla Paris Hilton, magre fino all’inverosimile. Ricorderete le sfilate di Victoria’s Secret, e le modelle, che erano le vere protagoniste della sfilata. Nel complesso, gli anni 2000 hanno fissato nel immaginario collettivo occidentale il concetto di bellezza inteso in questo senso!

Fortunatamente stiamo capendo che la bellezza è un concetto astratto e generale! Non esiste un unico standard di bellezza e un unica fisicità da copiare a tutti i costi! Quindi, sotto a questo punto di vista, nessuna paura!

Ma i cambiamenti nella moda, invece, sono sempre in agguato! Avete capito di cosa sto parlando? Del ritorno in voga delle tendenze degli anni 2000! Non proprio tutte le tendenze, ma alcune!

Noi, che siamo delle vere fashion victim non possiamo farci sfuggire questa occasione, quindi dobbiamo conoscere tutto a riguardo!

E allora ecco a voi la guida di stile più social e attuale di sempre, che vede come protagonista di oggi il ritorno della moda anni 2000!

Ecco il ritorno della moda anni 2000! Cosa è IN e cosa è OUT!

È chiaro che sono passati più o meno venti anni, quindi non è possibile che tutta la moda torni indietro a quegli anni, ma sicuramente il nostro modo di vestire sarà più contaminato di tendenze old school!

Quindi, iniziamo a vedere cosa è tornato alla ribalta, poi vedremo nello specifico come ricreare il total look!

Ecco a voi una piccola lista delle cose da acquistare in tema anni 2000 assolutamente:

crop top effetto bandana: compratelo a fantasia, a tinta unita o brillantinato (alla Paris Hilton). Come volete ma acquistatelo!

compratelo a fantasia, a tinta unita o brillantinato (alla Paris Hilton). Come volete ma acquistatelo! gonnelline old school: un’altra delle cose che andrà di moda sarà tutta la moda “scolastica” intesa come i capi che assomigliano a divise scolastiche! Quindi saranno IN i cardigan le giacche principe di galles, e le gonnelline plissé!

un’altra delle cose che andrà di moda sarà tutta la moda “scolastica” intesa come i capi che assomigliano a divise scolastiche! Quindi saranno IN i cardigan le giacche principe di galles, e le gonnelline plissé! pantaloni a vita bassa: questa è la nota dolente che nessuno di noi avrebbe voluto sentire. Sono ritornati, i pantaloni a vita bassa. Sia jeans che pantaloni, basta che siano a vita bassa!

Questi erano i tre elementi che non dobbiamo dimenticare per creare un perfetto look in stile anni 2000! Ma volete sapere come ricrearlo? Ecco a voi una piccola selezione di capi, tutti i H&M!

top asimmetrico satin, costo € 9,99

minigonna plissettata, costo € 19,99

jeans vita bassa, costo € 19,99.

Anche per oggi abbiamo visto com’è facile essere trendy, senza spendere molto! Basta solo sapere cosa acquistare e il gioco è fatto!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più social e attuale di sempre, oggi incentrata sulla moda anni 2000!

Vi è piaciuta la guida di stile di oggi? Allora vi piacerà sicuramente quella di domani!

Ci rivediamo qui, su CheDonna, per conoscere tutto ciò che serve per essere alla moda!

