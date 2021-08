Prova il trucco occhi arabo per uno sguardo magnetico a prova di selfie

Vuoi uno sguardo più intenso e seducente? Se le risposta è sì, allora prova subito il trucco occhi arabo! Ti spieghiamo come farlo bene in pochi e semplici step. Ti innamorerai del risultato finale.

A volte non servono tante parole per comunicare, basta anche solo uno sguardo. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’animo e che rivelino molto sulla personalità di ognuno. Non sappiamo fino a che punto sia vero tutto ciò ma, di sicuro, gli occhi sono il nostro biglietto da visita.

Da quando c’è la pandemia di Covid-19, abbiamo ‘sorriso’ di più con gli occhi. La mascherina ‘cancella’ i nostri lineamenti e, con lo sguardo, cerchiamo di trasmettere ancora un po’ di calore e vicinanza, nonostante il distanziamento fisico. In questo, il make up ci aiuta moltissimo! Infatti degli occhi valorizzati con il trucco giusto non si possono non notare!

Noi donne siamo attente al trucco occhi. Usiamo ombretti, mascara, eyeliner, kajal e molto altro ancora per esaltare lo sguardo. Seguiamo con interesse gli ultimi trend, tra i quali c’è anche il trucco arabo, soluzione ideale per chi ama un make up occhi molto marcato, senza però essere volgare.

Vediamo insieme come si realizza questo fantastico trucco in perfetto stile orientale. Ti diciamo quali sono i prodotti giusti da utilizzare, per avere un risultato impeccabile in poche mosse.

Trucco occhi arabo: tutti i segreti per farlo alla perfezione

Le donne arabe, per loro tradizione millenaria, sanno valorizzare lo sguardo con un trucco molto marcato, appariscente, ma di indubbia eleganza.

Quali colori abbinare, come applicarli e, soprattutto, come intensificare lo sguardo con il kajal: sono questi gli step da seguire se desideri provare il trucco occhi arabo. A fare la differenza sono soprattutto gli accostamenti degli ombretti, da abbinare al vestito, alla carnagione e al colore degli occhi.

Ecco alcune regole basilari per realizzare un buon trucco arabo, a seconda del tipo di occhi.

Trucco arabo occhi marroni – Gli occhi di questo colore, tipici delle donne arabe, si possono valorizzare realizzando un trucco sui toni del nero, del prugna o dell’oro. Ovviamente, non bisogna dimenticare il kajal, da applicare rigorosamente nella rima interna e sulla palpebra inferiore dell’occhio. Il segreto è unire due tonalità leggermente diverse dello stesso ombretto. Dopo averlo applicato, si può sfumare il kajal, tono su tono, privilegiando nuance come il borgogna, il verde oppure il marrone.

– Gli occhi di questo colore, tipici delle donne arabe, si possono valorizzare realizzando un trucco sui toni del nero, del prugna o dell’oro. Ovviamente, non bisogna dimenticare il kajal, da applicare rigorosamente nella rima interna e sulla palpebra inferiore dell’occhio. Il segreto è unire due tonalità leggermente diverse dello stesso ombretto. Dopo averlo applicato, si può sfumare il kajal, tono su tono, privilegiando nuance come il borgogna, il verde oppure il marrone. Trucco arabo occhi azzurri e verdi – Con occhi così, per gli ombretti si può spaziare dal lilla al rosa, dal grigio al marrone fino ad arrivare al nero. In particolare per gli occhi verdi che sono i più rari al mondo, si può applicare sia il kahal che l’ombretto verde, anche in tonalità leggermente differenti. Tra le nuance migliori per esaltare l’iride di colore verde ci sono il viola, i marroni e i rosa, nelle loro sfumature più rosse.

Il trucco arabo piace molto anche alle spose; è perfetto per tutti gli eventi in cui è richiesto un look elegante e raffinato. Ecco quali sono i consigli da seguire per realizzarlo in modo impeccabile!

Kajal must have – Si usa per disegnare una linea sottile, seguendo i contorni delle palpebre superiori e inferiori.

– Si usa per disegnare una linea sottile, seguendo i contorni delle palpebre superiori e inferiori. Sì ai giochi di luce! – Bisogna dare più risalto all’arcata sopracciliare, utilizzando un illuminante sui toni del bronzo o del perlato.

– Bisogna dare più risalto all’arcata sopracciliare, utilizzando un illuminante sui toni del bronzo o del perlato. No ai contrasti netti – E’ sempre bene sfumare questo tipo di make up, per creare un effetto morbido e naturale.

– E’ sempre bene sfumare questo tipo di make up, per creare un effetto morbido e naturale. Attenzione agli eccessi – Il segreto per un buon trucco arabo è saper trovare il giusto equilibrio: per esempio, se si applica mascara abbondante, e preferibile lasciare le labbra naturali.

Ora sai come si fa questo tipo di trucco occhi favoloso, amato anche dalle star di Hollywood e dalle influencer più attive sui social. Segui alla lettera questi consigli preziosi e donerai al tuo sguardo una nuova luce, fidati di noi!