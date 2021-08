Ex gieffina, dopo la separazione dal marito, viene ‘scoperta’ con lui. Non può più nascondersi

Dopo l’addio con il marito, l’ex gieffina pare pronta a vivere un nuovo amore e, sebbene non voglia ammetterlo, i segnali che sia già arrivato ci sono tutti.

Qualche mese fa ha detto definitivamente addio al marito, dichiarando che da tempo vivevano oramai come due separati in casa.

Chiusa una porta però, come si suol dire, si apre un portene e così per l’ex gieffina sembra esser giunto finalmente il momento di aprirsi a un nuovo amore.

Lei sembra restia ad ammetterlo, con tanto di post polemico a sottolineare la richiesta di privacy, ma non sono sfuggite al popolo del web alcune dediche romantiche che la coppia si sarebbe scambiata.

Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito.

La ex gieffina ha un nuovo amore

Lui ha provato a nascondere il volto di lei ma dal vestito e dalla collana ci è voluto veramente poco a capire che al fianco del ristoratore Federico Perna c’era proprio lei, l’ex gieffina Guendalina Tavassi.

Qualora ci fosse poi ancora qualche dubbio ecco che alcune notizie provenienti dalla Grecia giungono a dare la definitiva conferma. La coppia starebbe infatti trascorrendo insieme le vacanze inquietante del di Mykonos, proprio come testimoniano le loro foto sui social, sebbene la coppia continui a non mostrarsi mai insieme.

Qualcuno però ha pensato di ufficializzare la relazione per loro, immortalando proprio Guendalina Tavassi mentre, in un locale, abbraccia teneramente il nuovo innamorato.

Il video è stato pubblicato dal blogger Amedeo Venza che ora si sarà senza dubbio attirato l’inimicizia della ex GF, decisamente poco contenta di non aver potuto dare l’annuncio con i sui tempi. Su Instagram la ragazza si è infatti sfogata come segue:

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose.Detto ciò, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”.

Guendalina non avrà dunque avuto il tempo che desiderava ma senza dubbio pare aver avuto l’uomo che desiderava: speriamo vivamente che per lei ciò possa essere abbastanza.