Beautiful anticipazioni dall’america: Sheila vive un dramma e qualcuno torna per salvare la situazione. Ecco di chi si tratta

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful, il ritorno di Sheila: il perfido segreto

Beautiful, anticipazioni dall’Usa: Quinn torna a salvare la situazione

Nuove faide e discussioni in arrivo in casa Forrester. Difatti nelle puntate Usa di Beautiful, Quinn Fuller potrebbe intromettersi nella faida tra i Forrester e Sheila Carter. La donna, infatti, potrebbe trovare la redenzione agli occhi del clan Forrester, esponendo le manipolazioni di Sheila Carter. Difatti, Quinn potrebbe approfittare del ritorno di Sheila per redimersi.

Tutto inizierà con precisione quando Eric deciderà di chiudere le storia d’amore con la moglie dopo aver scoperto la sua relazione extraconiugale con Carter.

Se Forrester senior accetterà che l’avvocato continui a lavorare alla casa di moda, allora proporrà il divorzio a Fuller. Carter, a questo punto, chiederà a Eric di mantenere Quinn a capo della linea di gioielli all’interno della Forrester Creations. L’uomo accetterà l’idea dell’avvocato, sebbene sia all’oscuro che continua a vedersi di nascosto con la sua ex moglie. Proprio per questo motivo, la Fuller accetterà la proposta di divorzio di Eric, lasciandolo spiazzato. Ma non è tutto.

Ci sarà un colpo di scena all’interno della famiglia Forrester. Sheila irromperà durante il matrimonio di Finn e Steffy. Qui, la donna confesserà di essere la madre biologica del dottore e di non essersene potuta occupare perché non avrebbe rappresentato un buon esempio per lui.

Ovviamente, i Forrester non reagiranno bene a tale novità, tanto che Ridge cercherà di scacciarla dalla tenuta mentre Broooke farà cadere il bicchiere di champagne in terra per lo spavento. I portali americani annunciano che Quinn sarà protagonista di un gesto insospettabile, che la porterà verso la redenzione dopo essere stata esiliata dalla famiglia. Se da un lato Brooke, Ridge, Steffy e Hope avranno paura di Sheila, Quinn apparirà decisa a svelare le sue manipolazioni, non nuova a un gesto del genere.