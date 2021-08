Amici: due ex allievi stanno insieme? I dettagli infuocati, web in delirio

Il popolo del web è sempre più in fermento per la nuova coppia dell’estate, quella che pare essere formata da due ex allievi insospettabili della scuola di Amici.

Un nuovo gossip bolle nella pentola di questa calda estate 2021.

A fornirci la succulenta news è il sempre attendibile Vicolo delle News che pare aver scovato la più insospettabile tra le coppie, il flirt estivo che veramente nessuno poteva attendersi.

Di chi stiamo parlando? Be’ lo scoprirete tra pochissime righe.

Due ex allievi di Amici stanno insieme?

I due piccioncini in questione sono usciti entrambi dalla scuola di Amici ed entrambi dall’ultima edizione del programma: una storia, dunque, tra ex compagni di scuola a quanto pare.

Tutto è iniziato da circa un mese e mezzo, da quanto tra i due artisti si è instaurata una complicità mai emersa durante il programma. Via allora a esilaranti dirette di coppia, conversazioni in cui il feeling appariva sempre più palpabile ma poi a luglio tutto pareva esser sfumato.

E’ infatti quello il periodo in cui un po’ tutti avevano ipotizzato un flirt tra Rosa di Grazia, ballerina dell’ultima edizione di Amici appunto, e l’ex tronista Alessandro Zarino. I due sembravano essere sullo stesso yacht ad Ischia ma poi tutto è cambiato nel giro di un soffio di vento.

Il giorno dopo la realizzazione degli scatti sullo yacht, guarda caso, Aka7even era ospite al concerto di Gigi D’Alessio, proprio nelle stesse zone in cui si trovava l’ex compagna di scuola.

Da lì i due sembrano non essersi più separati. Rosa di Grazia ha accompagnato infatti Aka7even in tutte le tappe del suo Loca tour, esibendosi addirittura sulle note di Black durante il live di Acri, in Calabria.

Video simpatici in cui i due si prendono reciprocamente in giro non sono mancati e così il popolo del web ha iniziato a chiedersi quale rapporto leghi realmente questi sue ex di Amici. Fino a un paio di settimane fa la ragazza precisava come solo una bella amicizia la legasse al cantante ma il tempo passa e i sospetti aumentano.

In fin dei conti un passato comune li unisce e la cosa non è mai da sottovalutare: tra Rosa e Deddy alla fine non ha funzionato proprio come tra Aka7even e Martina Miliddi, chissà che questa non possa esser l’occasione della rivincita.