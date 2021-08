Scopri come ottenere occhi visibilmente più grandi grazie al make up. I trucchi che dovresti conoscere per vederti più bella.

Quando si parla di trucco, una delle possibilità che si hanno è quella di migliorare o cambiare un po’ il proprio aspetto giocando con i colori e con i tanti effetti offerti dai vari cosmetici. Tra questi, ci sono ovviamente quelli rivolti allo sguardo e alla forma degli occhi. Dopotutto, è risaputo che gli occhi rivestono un ruolo molto importante quando si parla di bellezza. Non per niente esistono diversi cosmetici dedicati alla loro cura e tanti tipi di trucchi per renderli più belli.

Dalla possibilità di ottenere uno sguardo più profondo o più luminoso, all’espressione più dolce, un buon make up può fare davvero tanto. Sopratutto quando si ha il problema di avere gli occhi troppo piccoli. Scopriamo quindi quali sono i trucchi più semplici e alla portata di tutti per ottenere occhi più grandi.

Make up per occhi più grandi: i trucchi più semplici da mettere in pratica

Quando ci si guarda allo specchio, sentirsi bene con se stesse è fondamentale. E a volte, per riuscirci, il trucco può tornare utile. Con qualche semplice mossa si possono infatti ridurre dei difetti o accentuare delle qualità. E tutto per un risultato finale in grado di far sentire più belle e sicure di se. Ben vengano quindi piccole astuzie se una volta messe in pratica aiutano a stare meglio e a migliorare il rapporto con lo specchio.

E parlando di miglioramenti, oggi ci occuperemo degli occhi ed in particolare di chi ha il problema di averli più piccoli di quanto vorrebbe. Problema che una volta acquisiti i trucchi indispensabili non sarà più tale. Iniziamo?

Usare degli ombretti luminosi. Se si hanno occhi piccoli è importante puntare su ombretti chiari e luminosi. La loro capacità di riflettere la luce crea infatti l’illusione di occhi più grandi. Meglio evitare, quindi, ombretti scuri. Se proprio non se ne può fare a meno si può optare per una base chiara ed un colore leggermente più scuro ai lati ma che punti sempre verso l’alto e che sia ben sfumato. In questo modo gli occhi appariranno naturalmente più grandi.

Applicare una matita chiara. Una matita chiara per occhi da applicare nella risma degli occhi (sia sopra che sotto o, volendo, solo sotto) aiuta a donare uno sguardo più luminoso, aperto e riposato. In più dona l’illusione di occhi più grandi. Sopratutto se all’esterno si creerà un sapiente contrasto con matita nera o con l’eye-liner, purché applicato nel modo corretto.

Usare il soft eye-liner. Chi ha detto che per avere occhi più grandi non si può usare l’eye liner? Il trucco sta nell’applicarlo nel modo corretto. E, nel caso degli occhi piccoli, questo è rappresentato da una linea molto sottile e ben attaccata alle ciglia. Ciò andrà a ricreare il naturale disegno dell’occhio facendolo apparire più grande e donando al contempo uno sguardo più profondo. Ciò che conta è ricordarsi sempre di allungare la linea esterna facendola puntare un minimo verso l’alto per donare un senso di apertura.

Non lesinare con il mascara. Un buon mascara può aprire lo sguardo e rendere gli occhi visivamente più grandi. Ovviamente si parla di mascara che non facciano grumi e che andranno applicati sempre in modo da piegare le ciglia verso l’esterno. Applicato con cura sia sotto che sopra, aiuterà ad aprire gli occhi e a renderli decisamente più belli. Oltre che più grandi, ovviamente.

Aver cura delle sopracciglia. Spesso sottovalutate, le sopracciglia sono indispensabile per lo sguardo. Curarle, delinearle e riempirle un po’ (quando serve) con una matita adatta e dello stesso colore fa apparire gli occhi già più grandi, migliorando la visione di insieme e donando uno sguardo più bello, almeno del 30%. Sguardo che lo sarà ancora di più se si truccheranno verso l’alto, creando un arco naturale ed in grado di donare ampiezza allo sguardo.

Avere occhi più grandi grazie al make up è molto più semplice di quanto si pensi. E con i trucchi svelati qui sopra, basteranno appena dieci minuti per un effetto perfetto per essere sfoggiato tutto il giorno. La scelta ideale per chi, pur avendo poco tempo o poca voglia di dedicarsi al make up, non vuole rinunciare a sentirsi bella.