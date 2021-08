Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle donne del momento. Scopri a cosa deve la sua forma fisica sempre perfetta e quali sono i suoi segreti.

Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che oltre ad essere noti per il loro talento, riescono a farsi notare per l’aspetto fisico o per una forma fisica sempre perfetta. Ne è un esempio Elisabetta Gregoraci che a Battiti Live ha dato modo di mostrarsi sempre in forma smagliante, suscitando invidia e ammirazione.

Ma qual è il segreto della conduttrice? In passato, alcuni dei suoi metodi per mantenersi in forma sono stati svelati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, mentre altri sono stati rivelati tra un’intervista e l’altra. Proviamo quindi a riassumerli tutti insieme.

Elisabetta Gregoraci e la dieta che segue per tenersi in forma

Parlare di una vera e propria dieta, riferendosi ad Elisabetta Gregoraci, sarebbe davvero sbagliato. La conduttrice di Battiti Live ha infatti ammesso più volte di essere una buona forchetta e di tenere fede alle sue origini meridionali prediligendo il buon cibo e i piatti gustosi. Eppure la sua linea lascerebbe pensare a chissà quali strategie.

La verità è che Elisabetta mette in atto ogni giorno un mix fatto alimentazione e buone abitudini che insieme l’aiutano a mantenersi in forma e a godersi al contempo l’ottima cucina italiana.

Per prima cosa l’ex moglie di Briatore ha sempre ammesso di seguire un’alimentazione prevalentemente mediterranea. Ovviamente non ci riferiamo a quella erroneamente chiamata così ma a quella originaria e quindi priva di carboidrati raffinati e di zuccheri. La Gregoraci, infatti, come ha dimostrato più volte anche nella casa del Grande Fratello Vip predilige alimenti sani, evita con cura bevande zuccherate e cibi troppo ricchi di zuccheri e di grassi.

A ciò aggiunge la scelta di effettuare sempre pasti comprensivi di proteine come carni magre e pesce. Cosa che la aiuta a mangiare in modo bilanciato. Ovviamente, non si fa mancare neppure lo sport. Dal karate all’atletica leggera che ha praticato per anni, Elisabetta non si fa mai mancare delle buone sessioni di attività fisica. Cosa che, come tutti sappiamo, è indispensabile per mantenersi sia in forma che in salute.

E poi, c’è un piccolo segreto che la conduttrice ha ammesso di recente. E si tratta del suo metabolismo che a quanto pare è davvero veloce. Cosa che, inutile dirlo, la aiuta sicuramente.

Niente paura, però. Per chi mira a migliorare la propria forma fisica, seguire una dieta bilanciata è sicuramente un buon modo per iniziare a compiere i primi passi verso il dimagrimento ed il raggiungimento di una salute migliore. Basta solo ricordare di scegliere sempre cibi sani, di evitare cereali raffinati e di mangiare quindi carboidrati provenienti da cereali integrali, frutta e verdura e associarvi proteine magre e grassi buoni. Il tutto concedendosi qualche sfizio di tanto in tanto. In questo modo, i miglioramenti si inizieranno a notare da subito. E tutto senza patire la fame.

Come sempre, ricordiamo che se si necessita perdere diversi chili, la scelta migliore è quella di farsi seguire da un nutrizionista. In questo modo si potrà infatti acquisire anche le basi per un’alimentazione sana da seguire per tutta la vita. Un modo che aiuta a rimanere in forma e a non dover seguire costantemente diete squilibrate e nocive sia per la salute che per l’umore.