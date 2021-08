Uomini e Donne: l’ex tronista più apprezzato di sempre sta per diventare papà? La sua compagna ha rivelato ai fan tutta la verità.

Uomini e Donne, durante il corso di questi anni, ha permesso a numerose coppie di poter trovare l’amore. Tra queste ci sono anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due sono tra i personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo, che ancora ricorda con affetto il loro percorso all’interno degli studi Elios di Roma e che continua a seguire e supportare attraverso i social.

Per questo motivo ogni contenuto da loro pubblicato non possa inosservato e gli utenti della rete hanno notato delle rotondità nel fisico di lei. Tant’è che si sono prontamente incuriositi chiedendosi se l’ex corteggiatrice fosse in dolce attesa e se Lorenzo stesse, dunque, per diventare papà. I fan non si sono nascosti dietro un dito ed hanno chiesto subito alla loro beniamina se la loro teoria fosse giusta. La risposta di lei non è tardata ad arrivare ed ha prontamente fatto chiarezza: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne sono pronti a mettere su famiglia?

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne diventano genitori? Parla lei

Claudia Dionigi si è ritrovata sommersa dalla curiosità dei suoi fedeli sostenitori, che le hanno chiesto se lei fosse in dolce attesa oppure no. La fidanzata di Lorenzo Riccardi non si è affatto tirata indietro e, invece di ignorare le continue domande degli utenti della rete che molte sue colleghe avrebbero fatto al posto suo, ha deciso di rispondere, rivelando come stanno realmente le cose.

LEGGI ANCHE –> Momento drammatico per gli ex Uomini e Donne: confessione dolorosa

Claudia Dionigi non è incinta. L’ex protagonista del Trono Classico ha smentito le voci sulla sua gravidanza, confidando che ha semplicemente preso peso durante il corso di queste settimane. Anche se non sdegnerebbe il ruolo di mamma: “No, non sono in dolce attesa“ ha prontamente risposto, rispondendo alla curiosità degli utenti della rete che erano già pronti a congratularsi con lei e il suo compagno.

“Semplicemente mi sto sfondando di cibo perché mi piace magna” ha aggiunto, schietta ed ironica come soltanto lei sa essere, ma dopo di tutto sono proprio queste sue qualità che hanno fatto colpo sul piccolo del piccolo schermo. “Sarebbe bellissimo“ ha poi aggiunto, facendo riferimento alla possibilità di poter diventare madre.

LEGGI ANCHE –> Grave lutto per l’ex Uomini e Donne: “Un vuoto incolmabile”

Lorenzo e Claudia non stanno per diventare genitori. Semplicemente lei si è lasciata andare alla sua passione per la cucina. I fan, dunque, hanno semplicemente preso una cantonata, ma lei si è dimostrare essere disponibile e schietta come al suo solito.