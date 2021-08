Momento drammatico per gli ex Uomini e Donne: confessione dolorosa

E’ un momento delicato per la coppia nata a Uomini e Donne, che è stata colpita, insieme a tutto il resto della famiglia, da un terribile imprevisto in questi giorni.

La coppia nata negli studi di Uomini e Donne, un bel po’ di anni fa, ma che è la dimostrazione che all’interno degli studi Elios di Roma è possibile trovare il vero amore, ha annunciato sui rispettivi social che sta attraverso un momento piuttosto delicato. Che cosa è successo?

Beatrice Valli e Marco Fantini, sono loro i protagonisti della notizia, stavano per fare ritorno a Milano e come di consueto hanno scelto di sottoporsi ad un tampone prima di mettersi in viaggio. Purtroppo però il risultato è stato positivo e i due hanno scoperto, insieme ai loro piccoli, che hanno tutti contratto il virus. In particolar modo l’ex tronista che, secondo quanto rivelato da Beatrice nelle sue Instagram Stories, sarebbe quello che sta un po’ peggio rispetto a tutti gli altri e per questo motivo ha deciso di isolarsi da loro. Per evitare che possano peggiorare a contatto con lui.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono positivi al covid insieme a tutti gli altri membri della loro famiglia. Ecco la confessione di lei.

Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne positivi al covid

Beatrice Valli ha dato il triste annuncio sul suo profilo Instagram, ammettendo però che nonostante ultimamente non si sentissero in forma, non avrebbero mai immaginato di aver contratto il virus in quanto non avevano manifestato alcun sintomo, ma dopo essersi sottoposti al tampone di rito hanno scoperto l’amara verità.

Fortunatamente, però, i loro bambini sembrerebbero stare bene. L’unico che sta un po’ peggio è Marco Fantini di Uomini e Donne, che ha scelto di isolarsi per non rappresentare un pericolo per tutto il resto della famiglia.

La coppia, dopo aver scoperto di essere positiva, ha deciso, con giusta ragione, di non tornare a Milano ma di aspettare di negativizzarsi, trascorrendo gli ultimi 15 giorni di vacanza in quarantena, anche se durante la prima parte del loro viaggio lei ha incantato tutti con il suo look, ma dopo di tutto questa è la prassi da rispettare non solo per mettere in salvo loro, ed evitare complicazioni, ma anche per non mettere in pericolo tutte le persone che incontrerebbero durante il loro tragitto.

Beatrice Valli ha fatto un doloroso annuncio, sperando che questo momento possa diventare soltanto un triste ricordo e niente di più e che tutti loro possano uscirne indenni e noi non possiamo che aggiungerci alla sua speranza di poter star presto meglio.