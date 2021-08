Mani tozze e cicciottelle: ecco come averle più snelle in pochi step

Hai le mani tozze e paffute? Ecco quali sono le buone pratiche da seguire per averle subito più snelle in pochi step.

Le mani sono una delle parti più importanti del corpo. Ce ne serviamo per vestirci, alimentarci, dipingere, guidare un veicolo, scrivere e così via. Ma c’è di più: aiutano a farsi comprendere, come nel caso dei sordomuti.

Anche la seduzione passa dalle mani. Attraverso i loro movimenti possiamo lanciare messaggi precisi per esprimere stati d’animo o attirare l’attenzione. Addirittura, secondo un’opinione sempre più condivisa, le mani svelerebbero lati nascosti della personalità. Ecco un esempio: le mani con l’anulare più lungo dell’indice indicherebbero una persona molto affascinante e carismatica.

Insomma, le mani sono il nostro biglietto da visita. Quasi tutte noi desideriamo averle ben curate e con la manicure giusta. In questo ci aiutano le estetiste professioniste, sempre pronte a dispensare consigli preziosi in base agli ultimi trend.

Una buona manicure può sicuramente migliorare l’aspetto delle mani. Non sempre infatti la loro forma piace. C’è chi si vergogna di averle tozze e paffute; sfortunatamente è una questione genetica! Ma non bisogna disperare perché esistono dei modi per ottenere mani diverse, anche se per natura appaiono cicciottelle.

Ecco quali sono le buone pratiche da seguire con costanza, per migliorare l’aspetto delle mani.

Mani tozze più snelle? Le astuzie per un risultato perfetto!

Dovremmo sempre accettarci per come siamo, nonostante qualche piccolo difetto fisico. E’ la regola d’oro che fa bene all’autostima! Questo, però, non vuol dire che non si possa provare a migliorare il proprio aspetto.

Un buon make up, per esempio, può nascondere tante imperfezioni. Stesso discorso per la manicure; scegliendo bene la forma delle unghie in base a come sono le mani, queste ultime possono apparire più snelle e affusolate.

Manicure a parte, ci sono altri modi per migliorare l’aspetto delle mani. Più che altro, si tratta di buone pratiche da seguire con costanza. Ecco quali sono!

Fare abbastanza esercizio fisico – Dimagrendo, anche le mani diventeranno più snelle. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è tenersi in forma il più possibile! Gli esperti consigliano per gli adulti almeno 150 minuti di attività aerobica e due allenamenti con i pesi a settimana. Non serve fare esercizi mirati per le mani!

– Dimagrendo, anche le mani diventeranno più snelle. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è tenersi in forma il più possibile! Gli esperti consigliano per gli adulti almeno 150 minuti di attività aerobica e due allenamenti con i pesi a settimana. Non serve fare esercizi mirati per le mani! Seguire una dieta sana ed equilibrata – A base soprattutto di frutta, ortaggi e verdura a foglia come lattuga e cavolo verde. Ma c’è posto anche per carni bianche e vari tipi di pesce. L’importante è tenere sotto controllo l’apporto giornaliero di calorie, evitando gli zuccheri troppo lavorati.

– A base soprattutto di frutta, ortaggi e verdura a foglia come lattuga e cavolo verde. Ma c’è posto anche per carni bianche e vari tipi di pesce. L’importante è tenere sotto controllo l’apporto giornaliero di calorie, evitando gli zuccheri troppo lavorati. Attenzione all’idratazione! – Dietro le mani paffutelle potrebbe nascondersi un problema di ritenzione idrica, come conseguenza di una lieve disidratazione.

– Dietro le mani paffutelle potrebbe nascondersi un problema di ritenzione idrica, come conseguenza di una lieve disidratazione. Limitare le quantità di sale – Consumare troppo sale può causare problemi di ritenzione idrica, con conseguente gonfiore alle mani. E’ bene quindi evitare i cibi troppo salati come patatine, salatini e altri snack simili.

– Consumare troppo sale può causare problemi di ritenzione idrica, con conseguente gonfiore alle mani. E’ bene quindi evitare i cibi troppo salati come patatine, salatini e altri snack simili. Scegliere una manicure adatta alla forma delle mani – Unghie ben lavorate, possono dare l’illusione di avere mani più snelle. Per esempio, se le dita sono corte e tozze, allora è meglio limare le unghie con un profilo tondo oppure quadrato-ovale.

– Unghie ben lavorate, possono dare l’illusione di avere mani più snelle. Per esempio, se le dita sono corte e tozze, allora è meglio limare le unghie con un profilo tondo oppure quadrato-ovale. Occhio ai gioielli – Bisogna sceglierli sempre di forme e dimensioni adatte alle dita. Per esempio, un anello troppo piccolo, stringerà inevitabilmente il dito che poi si gonfierà. Risultato: la mano sembrerà ancora più tozza! I gioielli più grandi, invece, distolgono lo sguardo dalle zone che si vogliono nascondere.

Le mani tozze non saranno più un problema con queste furbizie. Il risultato finale ripagherà di ogni sforzo fatto!