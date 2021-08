Rosalinda Cannavò fa un’inaspettata confessione e Giulia Salemi mostra tutte le sue gaffe con Pierpaolo Pretelli. Scopri tutte le gossip e le news sui personaggi più amati della tv di oggi.

Rosalinda Cannavò, nonostante Andrea Zenga, come confidato da lei durante alcune Instagram Stories, si sia comportato in maniera capricciosa, si è goduta una rilassante giornata al mare. L’attrice ha confidato che sentiva davvero il bisogno di passare dei momenti così. In quanto stare a Milano, la città in cui attualmente vive, in questo periodo la rendeva davvero intollerante. Se vuoi saperne di più, ti consigliamo di guardare il servizio completo che trovi alla fine di questo articoli e attenzione! Le news del giorno non sono di certo finite qui.

Da Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi: tutti i gossip e news del 10 agosto

Da Rosalinda Cannavò passiamo invece a Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, durante il corso della sua carriera, ha ampiamente dimostrato di non avere peli sulla lingua. Per questo motivo, non appena la sua collega Simona Ventura ha commesso una goffa gaffe con Luca Argentero, è prontamente intervenuta. La conduttrice ha commentato questo momento, rispondendo alla frecciata che la sua collega, con cui non scorre di certo buon sangue, le aveva fatto qualche giorno fa, attirando così tutta la simpatia degli utenti della rete.

C’è poi Federica Panicucci che si sta godendo qualche giorno di relax prima del suo ritorno in tv con una nuova stagione di Mattino 5. La bionda conduttrice però non disdegna di aggiornare i suoi fedeli sostenitori, mostrando qualche scatto in compagnia del suo compagno Marco Bacini. Un hater, però, ha approfittato del momento per lanciarle una pesante accusa. Accusa che non è sfuggita ai suoi occhi e per questo motivo, con garbo ed educazione, non gliele ha di certo mandate a dire.

Lo stesso riguarda Barbara d’Urso. Intervistata da Il Corriere della Sera, la conduttrice per la prima volta ha rotto il silenzio sulla chiusura dei suoi due programmi, Live Non è la d’Urso e Domenica Live, affermando che quanto si legge in rete sui motivi che hanno spinto Mediaset a prendere questa decisione non corrispondono alla realtà dei fatti. Per questo motivo ha scelto di confidare pubblicamente come sarebbero andate realmente le così dietro le quinte dei suoi show.

Per ultimi, ma non per importanza, troviamo la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La bella modella di origini persiane non usa i filtri nemmeno su Instagram e per questo motivo ha deciso di mostrare alcune gaffe commesse da lei e il suo compagno nelle scorse ore.