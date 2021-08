Love is in the air anticipazioni: cancellato a settembre? Spunta la verità

Anticipazioni di Love is in the air per la prossima stagione televisiva: la soap turca andrà in onda a Settembre 2021 o sarà cancellata dalla programmazione? Ecco la verità

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni e rivelazioni su Love is in the air, la soap turca andrà in onda a settembre 2021?

La notizia è fresca di pochi giorni. Recentemente infatti sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per l’autunno 2021, che ci illuminato nella comprensione di quello che sarà il futuro delle soap di Canale 5 e di come esse saranno posizionate nel palinsesto mediaset a partire da settembre 2021.

Ancora non si hanno certezze e sicurezze sugli orari di messa in onda di Beautiful e Una vita, l’unica cosa che si sa della famiglia Forrester è che andranno in onda ogni giorno, ossia 7 giorni su 7. Al momento è difficile capire quando andranno in onda le due produzioni turche dell’estate di Canale 5 ossia Brave and beautiful e Love is in the air, di cui vi parliamo più spesso.

I palinsesti autunnali al momento non svelano ancora ufficialmente tutto, ma una cosa è certa: è previsto uno “spazio soap” dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 17,15 e dunque sarà proprio quel segmento che vedrà protagonista uno dei due programmi (o entrambi, se si dovesse decidere di “spezzettarli” in puntate di durata minore). Ma ancora non c’è certezza al riguardo visto che la programmazione potrebbe subire variazioni di ogni tipo e in qualsiasi momento. Invece per quanto concerne la giornata del sabato, già da settembre inizierà Amici di Maria De Filippi, che quest’anno partirà prima del solito e quindi farà saltare le soap che al momento occupano quella fascia (rimarrà solo Beautiful dalle 13,40 alle 14,10).

Se proprio dobbiamo insinuare dei dubbi, il dubbio principale riguarderà la domenica. Infatti salvo successivi cambiamenti, nel giorno festivo le soap opera andranno in onda dalle 14,00 alle 16,15 e l’unica che viene citata nei palinsesti è Beautiful, che aprirà la fascia. È facile pensare che anche Una vita sarà in programmazione di domenica, ma per ora non è dato sapere se sia prevista anche qualche soap turca. Ci basterà attendere.