Scegli il cerchietto più adatto a te per dar risalto alla chioma anche in riva al mare

Non esistono solo i cerchietti per adornare le chiome sotto il sole ma sono senza alcun dubbio gli accessori più eleganti da mettere in testa. In primavera vi avevamo consigliato i modelli da sfoggiare nelle riunioni su Zoom e Skype ma ora guardiamo le novità più fresche per l’estate.

Se non fosse per il progresso tecnologico, il covid, la musica rap ed i reality show sembrerebbe quasi di essere negli anni Sessanta. Tra fiocchi sugli abiti, punto vita evidenziato da sottili cinture colorate e mini dress a tunica dalle linee minimal, ecco che il cerchietto è quindi protagonista anche dell’estate 2021. Vediamo i migliori da portare in spiaggia.

Cerchietti preziosi o parisien, quali comprare per il mare

Il cerchietto con applicazioni bijoux all over (645 euro) ispirato ai look delle Dolce&Gabbana Dolls, vi farà risplendere. Ricorda vagamente le tiare tanto amate della principessa Margaret (sorella minore della regina Elisabetta II). Basti pensare che Meghan Markle per il diadema del suo matrimonio si sia ispirata proprio a lei (che però era reale di nascita). Insomma, per sentirvi nobili questa è una più che valida soluzione.

Ha l’iconica stampa Vortici il cerchietto (foto seguente) dal design imbottito firmato Emilio Pucci. Colorato e giovanile, va portato con costume coordinato ed occhiale da sole extralarge o con un bikini che riprenda lo stesso, quindi giallo, azzurro o grigio perla.

Ad un prezzo irresistibile, 11,49 euro, c’è il modello trapuntato in ecopelle PU bianco di My Accessories, in vendita su Asos. Semplicissimo da abbinare, se lo si dovesse perdere in spiaggia non sarà una tragedia e, con i soldi risparmiati, si potranno comprare anche altri decori. Una fascia per capelli in pizzo color verde chiaro o con stampa a pois in raso, con il nodo frontale d’ordinanza, sarà l’alternativa nei cambi outfit.

Sul sito DiVincenzo Boutique, il cerchietto “Patty” da 147 euro costa attualmente – scontato – 63 euro. Le piume in lilla e beige creano l’effetto di movimento e sono adatte a look più ricercati. Sì quindi, in questo caso, a costumi con cristalli Swarovski ed a sandali flat lilla, anche un po’ particolari.

Se siete a corto di idee controllate date ed orari dei mercati nelle località di villeggiatura così da poter osservare e toccare dal vivo il vostro prossimo cerchietto. In fondo anche questa sarà un’esperienza retrò.

Silvia Zanchi