C’è Posta per Te: arriva l’annuncio di Maria De Filippi tanto atteso dai fan. Il noto programma televisivo scalda i motori per la prossima edizione. Ecco tutti i dettagli.

C’è Posta per Te ci farà compagnia anche il prossimo autunno-inverno. C’è l’annuncio ufficiale sui social. La redazione del programma televisivo di successo, condotto da Maria De Filippi, ha già aperto le selezioni per raccogliere le storie più belle da portare sul piccolo schermo.

“Raccontaci la tua storia”: è questo l’invito rivolto a quanti abbiano un amore da riconquistare, un’amicizia da recuperare, un legame familiare da ritrovare dopo anni di silenzi, distanze e così via.

La prima puntata del programma andò in onda nel 2000. Da allora, il format di strada ne ha fatta, incassando grandi ascolti. Al timone, in tutti questi anni, c’è sempre stata Maria De Filippi, con la sua grande capacità di saper mediare anche nelle situazioni più difficili.

Quello di C’è Posta per Te è un successo ormai consolidato. In ogni puntata c’è l’immancabile ospite d’onore, quasi sempre un volto noto del cinema, dello sport o della musica, che viene in aiuto a chi deve raccontare in studio una storia molto delicata.

Con ben 24 edizioni all’attivo, C’è Posta per Te è il people show più longevo della televisione italiana. Ora è attesa per la nuova stagione che andrà in onda nel 2022, come sempre tra gennaio e marzo. Ecco alcune anticipazioni da non perdere!

C’è Posta per Te: quello che c’è da sapere in anteprima!

E’ ufficiale e c’è l’annuncio sui social: è tutto pronto per l’edizione 2022 di C’è Posta per Te. Sono aperte le selezioni per raccogliere le storie più belle e strappalacrime da portare in onda, su Canale 5.

“Raccontaci la tua storia” si legge negli ultimi post pubblicati sull’account Instagram del format. Sono già tantissime le persone che stanno scrivendo alla redazione.

LEGGI ANCHE –> “Non si sopportano”, Can Yaman sempre più lontano dal cuore italiano

Intanto è già partito il toto-nomi degli ospiti. Si punta molto in alto! Si parla con sempre più insistenza della presenza di Meghan Markle, ex duchessa del Sussex e moglie del principe Harry. L’ex attrice potrebbe addirittura aprire la prima puntata del programma, che è da sempre quella più attesa.

Negli ultimi anni, il programma ha ospitato volti stellari del jet-set nazionale ed internazionale. Solo per fare alcuni nomi: Julia Roberts, Sean Penn, Patrick Dempsey, Dustin Hoffman, Jude Law, Bradley Cooper, Matthew McConaughey, Ricky Martin, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, Owen Wilson, Johnny Depp, Can Yaman.

Nulla si sa ancora, invece, sul numero delle puntate; nelle ultime tre edizioni sono state nove e, questa linea, potrebbe essere riconfermata.

Il successo del programma televisivo è legato anche ai postini; sono loro che vanno in giro in tutta Italia a recapitare l’invito di Maria De Filippi. Ogni volta, la persona che riceve la busta conclude il collegamento dicendo: “C’è Posta per Te!”. Una frase secca che è diventata cult!

Non si sa ancora nulla di ufficiale suoi nuovi postini dell’edizione 2022. I volti noti delle precedenti edizioni sono tanti, da Mauro Zamboni (prima edizione) a Marcello Mordino, passando per Stephanie Marianeschi, Walter Zenga, Rossella Brescia, Raffaella Mennoia, Vittorio Cassarà, Marco Speranza, Luca De Luca e Oni Pustina.

Dal 2011 c’è Gianfranco Apicerni, affiancato dal 2018 da Chiara Carcano e Andrea Offredi. Simpatici, brillanti ed empatici, i postini sono uno dei pilastri del format!

Chiunque voglia andare a C’è posta per Te, può raccontare la propria storia su Wittytv.it, inviare un messaggio whatsapp al 337.1429453 oppure chiamare il numero 06.37352900. Insomma, non ci resta che attendere il debutto in tv della nuova edizione, la seconda con il Covid-19, ma non per questo meno emozionante!