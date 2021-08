Sogni una pelle luminosa? Ti sveliamo 5 segreti che devi assolutamente conoscere

Ci sono diversi trucchi che possono aiutare ad avere la pelle sempre luminosa. Scopri quali sono quelli indispensabili per prendertene cura nel modo giusto.

La bellezza è un concetto effimero che si compone di tanti aspetti che, tutti insieme, portano ad un aspetto piacevole e, appunto, bello da vedere. Tra i tanti il volto è sicuramente uno dei più importanti. Al di là dei tratti e del loro essere più o meno armoniosi, la pelle gioca infatti un ruolo molto importante.

Poter vantare un viso luminoso aiuta ad apparire più giovani, riposate, rilassate e nel complesso belle. Per questo motivo, uno degli aspetti sui quali è sempre importante concentrarsi è proprio quello della luminosità. Scopriamo quindi quali sono i 5 step irrinunciabili per ottenerla.

Come avere una pelle più luminosa in cinque passi

Se avere una pelle luminosa è da sempre il tuo sogno, ci sono cinque piccoli trucchi che se messi in pratica ogni giorno possono cambiarti la vita. Scopriamoli insieme e vediamo come inserirli al meglio nella routine di tutti i giorni. Un modo per lavorare sulla propria pelle senza avvertirne il peso.

Assicurarsi la giusta idratazione. Che l’acqua sia fonte di vita e amica della pelle è ormai risaputo. E per un viso idratato, la sua corretta assunzione è molto importante. Ad essa si aggiunge anche un’alimentazione che dovrà essere ricca di verdure e di frutta, indispensabili per donare la giusta quantità di acqua alla pelle, conferendole anche un buon apporto di vitamine.

Assumere le giuste vitamine. E parlando di vitamine, per la pelle ce ne sono diverse davvero importanti. Tra le più note ricordiamo la A, la C e la E ma ci sono anche la D e quelle del gruppo B che non andrebbero sottovalutate. Vitamine che possono essere assunte con gli alimenti e che in caso di carenze si trovano anche disponibili sotto forma di integratori. Assumerle nella giusta quantità è, senza alcun dubbio, un buon modo per prendersi cura della salute della pelle.

Effettuare sempre la skin care. Per un volto luminoso è indispensabile aver cura della propria pelle. Questa dovrebbe essere quindi lavata accuratamente sia al mattino che, sopratutto la sera quando ci si strucca. Inoltre è molto importante aggiungere al tutto esfolianti, creme idratanti e quanto può tornare utile alla pelle rendendola più sana e di conseguenza più splendente.

Far uso del ghiaccio. Il ghiaccio è amico della pelle. Lo si può picchiettare sulla pelle o succhiare in modo da aumentare la circolazione del sangue nella zona viso e nelle labbra. Una tecnica che dona sia luminosità che maggior turgore e che, per questo, è da considerarsi vincente.

Usare un’illuminante. Anche gli illuminanti fanno il loro dovere e possono arrivare là dove (specie i primi tempi) non si arriva in modo naturale. Una volta che l’alimentazione e tutto il resto inizieranno ad agire, si potrà valutare l’opzione di ridurli solo alle occasioni speciali, vestendo la pelle della propria naturale luminosità.

Dulcis in fundo, un piccolo bonus a cui spesso non si da la giusta importanza e che il dormire bene. Una pelle riposata è sicuramente anche più luminosa e tesa. I pori sono meno dilatati e l’effetto è così piacevole da notarsi a colpo d’occhio. A quanto detto, quindi, va aggiunta anche una buona dose di sonno.

Far uso delle giuste tecniche per garantirsi una pelle luminosa aiuta sicuramente a vedersi meglio allo specchio e a rallentare l’invecchiamento. Un motivo in più per iniziare ad agire subito, approfittando di metodi che sono tutto sommato semplici da applicare ed in grado di offrire più benefici di quanto si immagini.