Flora Canto svela il suo segreto: “Così torno ad essere bellissima”

Flora Canto, diventata da poche settimane mamma per la seconda volta con la nascita del piccolo Niccolò, svela il suo segreto di bellezza.

Flora Canto, con una storia su Instagram, svela il suo segreto di bellezza. Dopo essere diventata mamma per la prima volta quattro anni fa con la nascita della piccola Martina, frutto del suo amore con Enrico Brignano, Flora Canto, lo scorso 20 luglio, ha reso Brignano papà per la seconda volta mettendo al mondo il piccolo Niccolò.

Sono passate poche settimane dal parto e, senza alcuna fretta, l’attrice sta lentamente tornando in forma. Sempre molto ironia, Flora, sul suo profilo Instagram, condivide storie divertenti, ma molto veritiere mostrando anche la stanchezza tipica delle neomamme.

Flora, così, oltre ad aver mostrato la pancia che non ha ancora smaltito del tutto, con una Instagram Story, ha svelato il suo segreto di bellezza.

Flora Canto: così torna ad essere bellissima dopo le fatiche del parto

Sempre bellissima, Flora Canto scherza con le sue followers. Nel pubblicare la foto che vedete qui in alto, la compagna di Enrico Brignano ha scritto: “Un po’ di trucco, un po’ di filtri, capelli fatti, tacco 12, un po’ di abbronzatura, due gocce dell’acqua di Lourdes e torniamo ad essere bellissime”.

Nella foto qui in basso, inoltre, Flora ha mostrato il fisico dopo il parto esortando le donne ad accettarsi e a non aver fretta di tornare in forma dopo aver partorito.

“Sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero.. prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta.. siete stanche e vulnerabili! Non siamo Wonder woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna.

Su Instagram siamo tutte belle e perfette ma ricordate che la pancetta ce l’abbiamo tutte, la stanchezza, il sonno, per alcune anche un po’ di depressione per lo sconvolgimento del nostro equilibrio! Tutto lecito e sacrosanto..

Quindi mi raccomando non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta, ascoltate voi stesse ed il resto verrà da solo”, ha scritto.