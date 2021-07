Enrico Brignano papà bis, Flora Canto ha partorito: la prima foto di Niccolò

Enrico Brignano è diventato padre per la seconda volta. Flora Canto ha partorito il piccolo Niccolò: ecco la sua prima foto!

Una giornata sicuramente da ricordare quella di oggi per Enrico Brignano, visto che è nato il suo secondo figlio: Niccolò. A comunicare la notizia è stata la neo mamma bis, Flora Canto che sul suo profilo Instagram ha annunciato agli utenti della rete di aver finalmente partorito.

Il piccolo di casa sembra somigliare tutto al papà. Anche se forse è ancora presto per dirlo, ma siamo sicuri che sconvolgerà, in senso assolutamente positivo, le vite dei due artisti, che sono già genitori di Martina, che oggi è diventata una sorella maggiore.

Flora Canto ha partorito, dando alla luce il suo secondogenito. L’attrice, oltre a condividere il primo scatto di famiglia, si è lasciata andare ad una dolce dedica per l’ometto di casa commuovendo tutti i suoi fedeli sostenitori.

Flora Canto ed Enrico Brignano di nuovo genitori: l’annuncio emoziona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Come anticipato, la prima a lanciare la notizia è stata Flora Canto che, oltre a mostrare la prima foto del suo bambino, ha notato una strana coincidenza. Quale? Mentre sul piccolo schermo degli italiani andava in onda il suo programma dedicato al mondo delle mamme, lei lo è diventata per la seconda volta. Insomma, era segno del destino che il secondo figlio di Enrico Brignano dovesse nascere proprio in queste ore!

“E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma … Mamma L’Ha fatto💙!” ha esordito la conduttrice sul suo profilo Instagram, che non ha potuto fare a meno di notare questo segno del destino con gli utenti del web: “Benvenuto dolcissimo amore nostro” ha poi aggiunto.

LEGGI ANCHE –> Annalisa e Flora Canto, ex fidanzate Filippo Bisciglia: l’appello e il tradimento consumato in tv

Ovviamente non sono mancate nemmeno le prime dichiarazioni dell’attore, che sul suo profilo Instagram ha commentato la nascita del suo secondo genito, che non vedeva l’ora di conoscere, definendolo l’unica gioia in questo periodo buoi per il mondo intero: “È finalmente sei arrivato piccolo angelo 👼🏻” ha esordito Brignano al settimo cielo. “Ti aspettavamo da sempre ❤️!” ha aggiunto per poi fare una dolce dedica alla sua compagna: “Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino“ ha scritto, facendo emozionare gli utenti della rete.

LEGGI ANCHE –> Chi è Marta Zoboli, l’attrice che affianca Enrico Brignano in Un’Ora Sola?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Niccolò Brignano, figlio di Enrico e Flora Canto, è stato l’unico che insieme alla piccola Martina, la loro primogenita, è riuscito a far restare senza parole i suoi genitori, che non vedevano l’ora di averlo tra le loro braccia.