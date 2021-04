Marta Zoboli affiancherà anche stasera Enrico Brignano nel suo Un’Ora Sola Vi Vorrei: tutto quello che c’è da sapere sull’attrice comica che impersona un’esperta di vaccini.

Divertente ma in grado di sostenere anche ruoli drammatici, spumeggiante, indimenticabile ma soprattutto dotata di una grandissima autoironia: ecco chi è Marta Zoboli, l’attrice comica che continuerà ad affiancare Enrico Brignano nel suo show serale.

Marta Zoboli e le risate sull’amore

Ha una laurea in lingue e letterature straniere, conseguita all’Università di Bergamo, ha frequentato un master in Drammaturgia Contemporanea al Piccolo Teatro di Milano e si è diplomata a Parigi frequentando la Scuola Internazionale di Teatro Philippe Gaulier.

Tornata in Italia ha frequentato la Scuola del Teatro Arsenale di Milano, ma il grande successo sulle scene è arrivato grazie alla partecipazione di Marta a numerosi programmi comici, che l’hanno vista comparire sul palcoscenico insieme a Gianluca De Angelis e Gianmarco Pozzoli.

I due attori, comici a loro volta, avevano fondato il duo Sagapò (che in greco significa “ti amo”) sul finire degli anni Novanta. Marta entra a far parte del gruppo, che si trasforma in un trio, nel 2010: il suo debutto televisivo arriva grazie a Zelig Off.

Dal 2012 Marta e Gianluca continuano l’esperienza professionale da soli e abbandonano il nome Sagapò, mentre Gianmarco Pozzoli sceglie una strada differente.

I due decidono di non dare un nome alla propria coppia, continuando a usare semplicemente i loro nomi. Il duo Marta e Gianluca comincia a spopolare grazie agli sketch sull’innamoramento, sull’amore in generale e sulla vita di coppia.

Inutile dire che Marta, la quale conosce perfettamente il francese e l’inglese, imita spessissimo la cadenza delle lingue straniere per accentuare l’effetto comico delle sue battute e dei suoi personaggi.

Nel 2015 Marta e Gianluca vengono invitati a partecipare al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, il quale si presta in maniera formidabile ad offrire una spalla comica ai due.

Tra le passioni di Marta ci sono suonare il pianoforte, praticare danza classica e moderna ma anche attività meno artistiche e delicate, come il nuoto e l’equitazione ma soprattutto … la boxe!

Sul suo profilo Instagram praticamente non compaiono selfie: Marta preferisce utilizzare i social per ironizzare sulla sua incapacità di usare i social (!!!) e sulla differenza (che le dice essere abissale) tra le fotografie che le scattano i professionisti sul set e le fotografie che invece le vengono scattate per immortalare la sua vita privata.

A proposito della propria vita privata, Marta preferisce mantenere la massima riservatezza in merito alle sue relazioni: a parte le fotografie con Gianluca, suo compagno di scena da ormai una decina d’anni, non sono state pubblicate fotografie private in compagnia di altri uomini.

Nome e cognome: Marta Zoboli

Città di nascita: Treviglio, Bergamo

Data di nascita: 1978

Altezza: 1,73 m

Taglia: 40/42

Occhi: azzurri

Capelli: ramati