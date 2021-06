Le ex fidanzate di Filippo Bisciglia non sono affatto rimaste in buoni rapporti con il conduttore di Temptation Island. Al contrario, hanno deciso di rimanere il più possibile lontane da lui! Cosa ha combinato Filippo?

Oggi Filippo Bisciglia si presenta come un uomo affascinante, estremamente comunicativo e soprattutto molto sicuro di sé. Tra le altre cose fa coppia fissa con la sua attuale compagna dal 2007, segno che ha finalmente trovato un’appagante stabilità emotiva.

Le cose però non sono affatto state sempre così e Filippo ha avuto una gioventù piuttosto movimentata dal punto di vista amoroso.

Famoso per essere stato un traditore poco furbo, il conduttore si è lasciato recentemente andare ai ricordi e ha lanciato un appello alla sua prima fidanzata, ma si può essere quasi certi che non riceverà alcuna risposta. Cosa ha chiesto e perché Filippo ha un rapporto così pessimo con le sue ex?

Le ex fidanzate di Filippo Bisciglia: da Valentina a Flora Canto

Flora Canto è di certo la ex fidanzata di Filippo più famosa in assoluto. Oggi la donna è la compagna di Enrico Brignano ed è felicemente incinta del secondo figlio.

Flora Canto era la fidanzata di Filippo Bisciglia quando quest’ultimo ha partecipato al Grande Fratello 6. Era il 2005 e da allora è passata davvero molta acqua sotto i ponti.

Quello che certamente ricorderanno gli appassionati dello show (anche se sono passati più di 15 anni!) è che all’epoca in cui entrò nella casa Filippo Bisciglia era fidanzato e la sua ragazza era proprio Flora Canto.

Preso dalla febbre della notorietà, dalla voglia di dare spettacolo e dalla costante vicinanza con le coinquiline, però, Filippo Bisciglia tradì Flora con una concorrente. I due passarono diverse notti di passione all’interno della casa e poi, una volta usciti, decisero di continuare la frequentazione.

Come capita spesso in questi casi, il flirt non sopravvisse nella vita vera e i due si lasciarono dopo pochissimo tempo.

Flora Canto si è sempre dichiarata estremamente delusa dal comportamento del suo fidanzato di allora, ma dopo quasi vent’anni è riuscita a mettere una pietra sopra alla questione. In realtà Flora interruppe completamente i rapporti con Bisciglia e si è ben guardata dal riprenderli in seguito, quindi i due non si parlano più da quando si è consumato “il fattaccio”.

Successivamente Flora è diventata una tronista di Uomini e Donne e ha deciso di sfruttare la fama che derivò dalla partecipazione al programma nella miglior maniera possibile: i soldi che guadagnò grazie a serate e ospitate vennero investiti in corsi di recitazione e corsi di teatro.

Oggi Flora, che è ormai un’attrice a tutti gli effetti, dice di non pentirsi di nulla e che rifarebbe le stesse scelte. Ha anche affermato che l’esperienza a uomini e donne le ha fatto capire come funziona il mondo degli spettacoli televisivi e, da quanto la lasciato intendere, ha deciso di tenersi ben alla larga anche dai date show.

Ha partecipato invece con entusiasmo a Tale e Quale Show, anche se non si è piazzata tra i migliori. Per ironia della sorte la sua presenza in televisione ha coinciso con la presenza in TV anche di Filippo, che per una volta ha dismesso i panni di conduttore per mettersi in gioco con Amici Celebrities (arrivando terzo!).

Recentemente però Filippo Bisciglia è tornato a parlare delle sue ex ma non per tirare di nuovo in ballo la storia del suo tradimento ai danni di Flora Canto.

Filippo ha infatti ricordato la prima fidanzata Annalisa nel corso di un’intervista a Sorrisi e Canzoni TV.

Di lei non si sa nulla: per tutelare la sua privacy Filippo non ha fatto il suo cognome e non ha fornito alcun indizio sulla sua vita attuale. Il conduttore però ha spiegato di sentirsi molto in colpa nei suoi confronti e, per questo, ha fatto un appello pubblico.

Filippo e Annalisa sono stati fidanzati per circa tre anni quando erano adolescenti. Dopo tre anni di relazione, quando entrambi avevano circa 20 anni, pare che Annalisa abbia mollato Filippo senza dargli la possibilità di recuperare il rapporto.

I motivi per cui la ragazza prese una decisione così definitiva Filippo li conosce benissimo: “Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante” ha dichiarato Bisciglia, che oggi evidentemente si è reso conto dei propri errori e ha profondamente cambiato atteggiamento nei confronti delle donne e delle sue compagne in particolare.

Filippo ha spiegato anche che da quando si lasciarono lui e Annalisa non si sono più visti né sentiti, del resto un tempo era molto più facile interrompere ogni tipo di rapporto, dal momento che i social non esistevano!

A distanza di diversi decenni, però, il conduttore vorrebbe rivedere Annalisa per chiederle scusa, dicendosi molto pentito per il suo comportamento e soprattutto per averla fatta soffrire.

Annalisa, che non lo ha mai cercato e non lo ha più voluto vedere negli ultimi 30 anni, sarà interessata a riprendere le fila di una vecchissima relazione? Probabilmente no, ma mai dire mai!