Comico, attore di cinema e teatro tra i più amati del XXI secolo italiano. E’ Enrico Brignano, un vero e proprio fautore della risata ma non solo. Eccone un ritratto a 360 gradi.

Data di nascita: 18 maggio 1966

Età: 52 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: Attore, Comico, Regista

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 176 cm

Peso: 75 kg

Nato nel quartiere romano di Dragona ma da radici scialle e abruzzesi, Enrico Brignano è senza dubbio uno dei comici più amati della Capitale e del Bel Paese in generale.

La sua comicità è stata coltivata con studi più che blasonati, capaci di trasformare un talento naturale in una vera e propria arte. Allievo dell’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti, esordisce a teatro ma vede la sua popolarità esplodere nel 1998 con la partecipazione alla fortunata fiction Un medico in famiglia dove interpretata un tifoso della Roma, proprio lui, in realtà, tifosissimo della Lazio.

Forte della nuova fama, Enrico Brignano si destreggerà da allora tra cinema e teatro, prediligendo però sempre quest’ultimo, grazie al quale gira il paese con tour perennemente sold out. Ricordiamo a tal proposito la sua interpretazione del celebre Rugantino, ruolo prima toccato a grandi del teatro come Nino Manfredi o Enrico Montesano, ma anche i tanti spettacoli comici scritti di proprio pugno.

Il piccolo schermo anche regala diverse soddisfazioni al comico, parte del cast dei comici di Zelig fino al 2011, guest-star nella serie televisiva I Cesaroni 5 e conduttore di Le Iene insieme a Ilary Blasi e Luca Argentero. Nel 2012 sarà inoltre anche giudice del serale di Amici.

Enrico Brignano la banca

E’ un monologo tratto dallo spettacolo A sproposito di noi. Enrico Brignano qui parla delle difficoltà che un cliente deve affrontare per interagire con la sua banca, dal semplice ostacolo di entrare in filiale alle mille domande a cui rispondere per una semplice operazione.

Enrico Brignano moglie e figli

Il primo matrimonio di Enrico Brignano risale al 2008, quando si unisce alla ballerina Bianca Pazzaglia. Dopo cinque anni i due però si separano e nello stesso anno si lega a Flora Canto, ex fidanzata di Filippo Bisciglia.

L’ex tronista di Uomini e Donne e il comico si sono conosciuti sulla spiaggia di Sabaudia: Enrico pare aver corteggiato a lungo la ragazza, di diciassette anni più giovane di lui, prima di riuscire a conquistarla.

I due appaiono da allora come una coppia più che felice, gioia esplosa nel 2017 con l’arrivo della piccola Martina. Il sogno comune di una famiglia grande e felice sembra per entrambi divenuta realtà.

Nel 2021, la coppia annuncia di essere in attesa del secondo figlio. Dopo Martina, in famiglia arriverà un maschietto.

Enrico Brignano spettacoli 2018

Enricomincio da me e Innamorato perso sono i due tour teatrali che Enrico Brignano ha portato lungo la Penisola in questo 2018.

Il primo, in particolare, si è rivelato un successo tale da attraversare ben tre anni: risale infatti al 2016 il debutto di Enricomincio da me, spettacolo teatrale con cui Enrico Brignano ha festeggiato il doppio anniversario dei suoi 30 anni di carriera e 50 di vita. Il comico ripercorre qui, in quasi tre ore, la sua carriera da quando era un adolescente fino all’oggi.

Innamorato perso è invece uno spettacolo a 360 gradi, con tanto di musica e ballerini, tutto incentrato sul sentimento più decantato di sempre: l’amore. Brignano lo racconta dal suo punto di vista, parlando di ciò che ama ma anche degli ostacoli a cui questo sentimento non può sfuggire.

Nel 2020, su Raidue, porta lo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei” in cui intrattiene il pubblico con monologhi e sketch vari in soli sessanta minuti. Al suo fianco anche la compagna Flora Canto.

Enrico Brignano Youtube

Oltre 258mila iscritti vanta il canale Youtube di Enrico Brignano. Sono del reto molti quelli che desiderio rivedere i suoi pezzi comici più famosi. Tra i video più cliccati ci sono senza dubbio Ristorante Giapponese, I dialetti d’Italia, Il matrimonio, La banca e molti altri ancora.

Si tratta di piccoli momenti di risate che, senza dubbio, i naviganti del web italiano amano concedersi.

Enrico Brignano il matrimonio

E’ forse il monologo più celebre del comico romano, un pezzo di teatro volto a raccontare con schiacciante ironia il dramma di esser invitati a un matrimonio.

Una carrellata di dettagli al limite della nevrosi che tutti abbiamo vissuto ma che, come è tipico dei grandi comici, Enrico Brignano riesce a mettere in luce in modo astuto e, ovviamente, super divertente.

Film

Nel 2000 inizia la carriera cinematografica di Enrico Brignano.

Il primo film, di cui è sia protagonista che regista, è Si fa presto a dire amore, un successo che ne accresce ulteriormente la notorietà e lo porta a esser scelto per il film South Kensington di Carlo Vanzina.

Il teatro è però il suo vero amore e si prenderà una pausa dal mondo del cinema proprio per tornare sul palcoscenico, occasione che gli regaleranno Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello nel 2007 con il film SMS – Sotto mentite spoglie.

Seguiranno numerose altre pellicole tra cui Un’estate ai Caraibi, Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile (2010), Faccio un salto all’Avana (2011), Ex – Amici come prima! (2011), Ci vediamo domani (2013), Stai lontana da me (2013), Tutte lo vogliono (2015), Poveri ma ricchi (2016) e Tutta un’altra vita (2018).

Importante anche le sue esperienze nel mondo del doppiaggio: Enrico Brignano presta infatti la voce a Olaf in Frozen – Il regno di ghiaccio e Sofia la principessa. E’ poi anche la voce di Roul in Un mostro a Parigi.

Instagram

Brignano può essere seguito su Instagram dove conta 648mila followers. L’attore pubblica foto dei suoi lavori, ma anche della sua vita privata.