Lo smalto sulle unghie dei piedi dev’essere sempre impeccabile: non c’è nulla di più brutto e trascurato di una persona che indossi i sandali mettendo in mostra delle unghie poco curate.

Per questo motivo è strettamente necessario conoscere i trucchetti giusti per un’applicazione perfetta anche se non si ha modo di andare dall’estetista. Le regole da tener presente sono davvero pochissime ma fanno assolutamente la differenza tra un’applicazione da dieci e lode e uno smalto da dimenticare.

Mettere a perfezione lo smalto delle unghie dei piedi: tutti gli step

Molte persone si chiedono spesso come sia possibile essere così brave a mettere lo smalto sulle unghie delle mani e così incerte quando si tratta di applicarlo sulle unghie dei piedi.

Il motivo è semplicissimo: sui piedi facciamo poca pratica, dal momento che sono davvero poche le donne che portano lo smalto sui piedi anche in inverno. In linea generale infatti lo smalto sulle unghie dei piedi compare in primavera e in estate, quando cioè i piedi diventano protagonisti assoluti della moda grazie a sandali e infradito colorate.

Leggi Anche => Tutti i sandali che devi provare per un’estate di tendenza

Per questo motivo sarà molto utile conoscere dei piccoli trucchi per riuscire ad applicare lo smalto sulle unghie dei piedi con la stessa scioltezza che vantiamo quando lo applichiamo sulle unghie delle mani.

Eliminare le cuticole

Dal momento che sono così in basso, le cuticole sulle unghie dei piedi sono davvero difficili da notare, eppure creano un sacco di problemi alla stesura dello smalto. Per questo motivo è strettamente necessario creare una tela perfetta da cui partire per la stesura dello smalto eliminando accuratamente tutte le cuticole.

Il metodo migliore per farlo è preparare i piedi con una bella pedicure con sali rinfrescanti e una leggera esfoliazione con lo scrub. Una volta ammorbidite le cuticole le si potrà facilmente eliminare utilizzando un paio di forbicine per unghie o un taglia cuticole professionale.

Leggi Anche => Prodotti sciogli cuticole, a chi sono adatti e quando è meglio usarli? Pro e contro

Crema idratante anti – sbavatura

La crema idratante, soprattutto se molto grassa, può essere un fantastico aiuto per evitare le sbavature. Basterà infatti creare una sottile striscia di crema tutto intorno all’unghia prima di applicare lo smalto.

Dopo aver distribuito la crema è importante non spalmarla, così da non farla assorbire. È importante infatti che sulla pelle rimanga uno spesso strato di crema che, se dovesse sporcarsi per una sbavatura di smalto, potrà essere facilmente asportata. In questo modo si impedirà facilmente che la pelle delle dita rimanga inevitabilmente macchiata di smalto.

Qual è il verso giusto per mettere lo smalto sulle dita dei piedi?

Uno degli errori più diffusi tra coloro che mettono da sole lo smalto sui piedi consiste nel considerare i due piedi separatamente, quindi procedere a dare lo smalto sempre nello stesso verso su entrambi.

La tecnica giusta per non rovinare lo smalto e non sporcarsi le mani consiste invece nel partire dal dito piccolo del piede opposto alla mano dominante. Per fare un esempio pratico: le donne che utilizzano la mano destra per dare lo smalto dovranno partire dal dito piccolo del piede sinistro; al contrario le donne mancine dovranno partire ad applicare lo smalto dal dito piccolo del piede destro.

Una volta individuato il dito giusto da cui partire si dovrà procedere muovendosi verso l’altro piede continuando a mantenere sempre lo stesso verso. Quindi, una volta terminata l’applicazione sul primo alluce la si dovrà riprendere sull’altro piede ripartendo dall’altro alluce.

In questo modo si eviterà di passare con la parte inferiore della mano su unghie che sono già state colorate, evitando di rovinare il lavoro appena fatto.

L’importanza del separadita

Spesso si tende a sminuire l’importanza di questo preziosissimo alleato di una pedicure perfetta. Il separadita è invece fondamentale per evitare che le dita sfreghino le une sulle altre rovinando un lavoro faticosissimo e di grande precisione che, magari, ci è costato tanto tempo e applicazione.

Molte fanno affidamento sulla propria capacità di autocontrollo e sulla certezza che riusciranno a rimanere praticamente immobili fino a che lo smalto non sarà asciutto. E se dovesse capitare un imprevisto e fossimo costrette ad alzarci?!

Il segreto finale per una buona durata

Lo smalto sulle unghie dei piedi è soggetto a molto stress e traumi, esattamente come accade per lo smalto dato sulle unghie delle mani. Soprattutto se andiamo in spiaggia con lo smalto o usiamo scarpe molto basse e completamente aperte la possibilità che lo smalto si sbecchi sono moltissime.

Per rendere lo smalto sulle unghie dei piedi più solido e durevole il segreto è utilizzare sempre un top coat, che fungerà da barriera protettiva evitando che il colore venga danneggiato da un urto particolarmente violento o da uno sfregamento un po’ più intenso contro qualcosa.

Tra le altre cose esistono dei geniali top coat che velocizzano i tempi di asciugatura e che permettono quindi di minimizzare il rischio di rovinare lo smalto per non aver saputo attendere che fosse perfettamente asciutto.