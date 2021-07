Giulia De Lellis e la gonna pareo! Scopri come essere chic con la moda mare!

Hai mai pensato di poter essere chic indossando capi che utilizzeresti al mare? Da oggi lo puoi fare! Come? Con la gonna pareo di Giulia De Lellis! Ecco la guida di stile di CheDonna che ti spiega come creare un look casual chic!

Fino a qualche anno fa, era impensabile poter uscire con le ciabatte per casa, calzini alti e completo tailleur elegante. Oppure di stare in tuta 7 giorni su 7. Come avreste reagito se vi avessero detto che sareste andate all’aperitivo con le amiche con top e leggings ciclisti? Vi sareste fatta sicuramente una gran risata!

Il protagonista della guida di stile di oggi di CheDonna rientra nel gruppo di quei capi che mai avreste pensato di indossare in un look chic o elegante.

Di cosa stiamo parlando? Dell’ultimo trend estivo: la gonna pareo!

La gonna pareo è una gonna midi, a vita alta, che si porta annodata sulla pancia, come, per l’appunto, se fosse un pareo. Esistono in commercio gonne che hanno queste caratteristiche, oppure si può ricreare da zero con un pareo o un foulard abbastanza grande.

L’importante è che non vi fate sfuggire questo trend per nessuna ragione!

Giulia De Lellis, ad esempio, ha postato pochi giorni fa uno scatto che la ritraeva ad una festa al mare. In questo scatto indossava un top a fascia, la nostra gonna pareo e dei sandali alla schiava con tacco, tutto rigorosamente bianco. La gonna, nello specifico, è di Natalia Rolt, un brand australiano di abiti da sera e da resort. Il costo della gonna? Ben $ 280, all’incirca € 237.

Sicuramente un po’ too much per i nostri gusti, considerando che si può ricreare lo stesso effetto partendo da un semplicissimo foulard bianco, a costo pari a zero.

La cosa che però a noi interessa è lo stile. Infatti, l’abbinamento di Giulia De Lellis è azzeccatissimo per un evento sulla spiaggia o informale. Ma essendo delle perfette fashion victim ci basta conoscere il trend del momento e lo ricreeremo in pochissime mosse. Basterà semplicemente andare a spulciare nel nostro armadio!

Quindi, vediamo insieme qualche outfit in stile casual chic, da poter creare facilmente, aprendo il nostro armadio! Partiamo con la guida di stile più chic di tutte, completamente incentrata sulla gonna pareo!

Ecco l’ultimo trend estivo: la gonna pareo! Scopriamo insieme qualche outfit di cui non potrai fare a meno!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile, e vediamo qualche outfit imperdibile:

crop-top e gonna pareo: questo è proprio l’outfit indossato da Giulia De Lellis. Il crop-top, in quanto semplice, va a valorizzare la gonna, lasciandola come pezzo forte dell’outfit. Si può abbinare il tutto con un sandalo alla schiava con tacco, come la bella Giulia, oppure con un sandalo flat. Sarete perfette per il vostro evento in riva a mare.

questo è proprio l’outfit indossato da Il crop-top, in quanto semplice, va a valorizzare la gonna, lasciandola come pezzo forte dell’outfit. Si può abbinare il tutto con un sandalo alla schiava con tacco, come la bella Giulia, oppure con un sandalo flat. Sarete perfette per il vostro evento in riva a mare. camicia di cotone oversize : nel web sta spopolando un outfit molto chic, ossia la gonna pareo abbinata con una camicia di cotone oversize, tipo quella da uomo. La camicia va portata all’interno della gonna ma sblusata, ossia lasciata morbida sui fianchi. Il tutto, poi, va abbinato ad un sabot a punta con tacco 10 cm e una borsa da mano. Andate sui colori dell’autunno, come il beige e l’azzurro polvere, e in un attimo sarete trés chic. Perfette per l’ufficio, l’incontro di lavoro, il pranzo e l’aperitivo con le amiche.

: nel web sta spopolando un outfit molto chic, ossia la gonna pareo abbinata con una camicia di cotone oversize, tipo quella da uomo. La camicia va portata all’interno della gonna ma sblusata, ossia lasciata morbida sui fianchi. Il tutto, poi, va abbinato ad un sabot a punta con tacco 10 cm e una borsa da mano. Andate sui colori dell’autunno, come il beige e l’azzurro polvere, e in un attimo sarete trés chic. Perfette per l’ufficio, l’incontro di lavoro, il pranzo e l’aperitivo con le amiche. maglia crochet: ultimo ma non meno importante è l’outfit creato a partire da una maglia crochet, ossia all’uncinetto, oversize, la gonna pareo e lo stivaletto ankle boots. Avrete unito due trend in un unico look! Questo è il perfetto outfit autunnale, adatto a quelle giornate ancora un po’ calde, in cui avete voglia di ricordare le vostre giornate al mare. Sarete chic, casual e trendy allo stesso tempo!

Questi sono solo alcuni degli outfit che si possono creare a partire dalla gonna più trendy del momento, la gonna pareo.

Adesso che sapete come indossarla, vi serve solo un po’ di creatività: assemblate il vostro outfit e create la vostra gonna pareo partendo da un mega foulard che avete a casa. Sarete super chic, a costo zero!

Emanuela Cappelli