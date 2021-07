Qual è il capo giusto per unire comodità e stile? La canottiera a costine!

Se ami la moda ma proprio non vuoi fare a meno della comodità, questa è la guida di stile che fa per te. La canottiera a costine è il trend dell’autunno! Scopri come creare il tuo look comfy ma chic, con il capo più trend di tutti!

La moda è un concetto astratto: quell’universo fatto di tessuti, colori, perline, lustrini, tutto a disposizione dell’essere umano, per farlo sentire a suo agio e unico.

Tutte le collezioni, le campagne pubblicitarie e i bozzetti, sono solo un modo, un mezzo, affinché tutti noi possiamo in qualche modo sentirci più protetti e allo stesso tempo valorizzati da quelle stoffe che ci avvolgono e ci coprono.

Perché la moda non è solo creare l’outfit più giusto, ma molto di più.

La moda risponde alle nostre necessità: se abbiamo caldo ecco che arrivano i vestitini, se abbiamo freddo i maglioni di lana ci aiutano durante l’inverno, e via così all’infinito.

Ma cosa succede quando la nostra necessità è quella di essere alla moda senza prescindere la comodità? Perché i capi comodi, come le tute sportive, non sono generalmente dei capi da indossare per occasioni formali, come l’incontro di lavoro in ufficio.

Adesso, però, tutto è cambiato. Un capo basic, che più basic non c’è, sempre ritenuto sportivo, anzi, da molti utilizzato come pigiama, è ufficialmente uno dei più trendy del momento. Non hai proprio capito di quale stiamo parlando? Della canottiera a costine!

Tutte, ma proprio tutte le influencer, modelle, donne dello star system, sono state paparazzate con la canottiera a costine. Elisabetta Canalis, Kendall Jenner, Zendaya e Hailey Bieber, sono solo alcune tra le tante che indossano in look mozzafiato il capo protagonista della nostra guida di stile. Dall’outfit più sportivo a quello più formale, la canottiera a costine dovrà diventare un MUST-HAVE.

E allora cosa aspettiamo? Creiamo insieme un look comfy (comodo) ma chic allo stesso tempo, prendendo ispirazione dal web. Vi prometto comodità e tanto stile!

Creiamo insieme alcuni semplici, ma trendy, outfit, con protagonista la canottiera a costine!

Partiamo subito dalle basi. La canottiera a costine DEVE essere bianca, con scollo all’americana e può essere CROP, quindi corta, sopra all’ombelico, da portare con pantaloni a vita alta, oppure lunga, da indossare con un pantalone largo, taglio uomo, a vita bassa, in perfetto stile ’90.

Se dovete acquistare la vostra canottiera a costine, basatevi su queste regole, perché essendo un capo molto sportivo se non acquistate il modello giusto rischierete di fare delle gaffe di stile!

Una volta sancite le basi, passiamo agli outfit! Vediamo i look del web:

Canottiera a costine crop, jeans mom fit a vita alta, sandalo sabot a spillo e giacca di pelle. Questo è l’outfit che indossa Hailey Bieber , e che proprio non possiamo farci sfuggire. Unisce comodità e stile, ed è adatto per l’aperitivo, cena con le amiche e dopocena in discoteca!

Questo è l’outfit che indossa , e che proprio non possiamo farci sfuggire. Unisce comodità e stile, ed è adatto per l’aperitivo, cena con le amiche e dopocena in discoteca! Giacca e pantalone taglio uomo gessato, canottiera a costine lunga e sneakers bianche. Questo è un altro si quegli outfit di cui non possiamo fare a meno. Lo indossa l’attrice Zendaya e ci mostra come essere casual, chic e formali allo stesso tempo, con un outfit in cui il capo protagonista è una semplice canottiera a costine!

Questo è un altro si quegli outfit di cui non possiamo fare a meno. Lo indossa l’attrice e ci mostra come essere casual, chic e formali allo stesso tempo, con un outfit in cui il capo protagonista è una semplice canottiera a costine! Crop top a costine, pantalone a vita alta largo in gamba e sneakers. Questo, invece, è l’outfit che sta spopolando sui social media. Lo indossano tutte le influencer che si rispettino, e noi, che siamo delle perfette fashion lovers, dobbiamo indossarlo almeno una volta.

Questi erano solo alcuni dei molteplici esempi che potremmo fare sulla canotta a costine. Essendo un capo così semplice, si può veramente creare di tutto.

Ultimo consiglio: se non sapete dove acquistare la vostra canottiera a costine, vi consiglio di dare uno sguardo ad H&M! Ho selezionato qui per voi un modello di canottiera a costine, lunga fino ai fianchi, color crema ma disponibile in altri colori, al costo di € 6,99.

La moda non è mai stata così facile, ed economica!

Si conclude qui la guida di stile di CheDonna su come utilizzare al meglio il capo trendy dell’autunno, la canottiera a costine.

Adesso che sapete tutto a riguardo, non vi manca che sperimentare e creare il vostro outfit chic, stiloso, ma comodo, che farà venire a tutte la voglia di ricopiarvi!

Emanuela Cappelli