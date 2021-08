By

Tomaso Trussardi è un noto imprenditore italiano. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda, dalla carriera alla vita privata.

Tomaso Trussardi è noto a tutti per il cognome che riporta al noto marchio di famiglia a cui anche lui è ovviamente legato. Sposato con Michelle Hunziker, è una persona molto riservata e dall’indiscutibile talento per gli affari.

Ma chi è davvero Tomaso Trussardi? E come si divide tra lavoro e vita privata? Conosciamolo meglio attraverso la sua carriera, le sue passioni ed un dolore che si porta dentro da sempre.

Chi è Tomaso Trussardi, l’imprenditore a capo della Trussardi: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Nome: Tomaso Trussardi

Data di nascita: 6 Aprile 1983

Luogo di nascita: Bergamo

Età: 38

Altezza: 185 cm

Peso: /

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Imprenditore

Titolo di studio: Laurea in economia

Account social: Instagram @therealtrussardigram

Sito web: www.trussardi.com

Tomaso Trussardi è l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, ereditata dal padre Nicola e che ad oggi amministra insieme alla famiglia. Nel suo passato ha però anche rivestito altri ruolii, facendo da testimonial per un profumo da uomo della sua stessa azienda e partecipando in vece di giudice al famoso talent show di moda Project Runway.

In famiglia è colui che detiene la maggioranza delle azioni in quanto un 25% della quota gli è stato lasciato da una delle due sorelle. Sposato con Michelle Hunziker, è sicuramente un uomo di talento che per certi veri può essere considerato più che fortunato. Eppure la sua vita cela anche un passato di dolore.

Tomaso Trussardi e il dramma mai superato

Dietro il suo sorriso e la vita perfetta che cerca sempre di tenere privata, Tomaso Trusardi cela un dramma mai superato. Nel 2003 ha infatti perso il fratello Francesco a causa di un tragico incidente stradale. Una tragedia che ha risvegliato traumi passati visto che anche il padre era già comparso per via di un incidente automobilitico.

Entrambi i due lutti sono avvenuti quando Tomaso aveva 15 anni (quello del padre) e 19 (quello del fratello). Come lui stesso ha rivelato un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo si è trattato di due eventi che lo hanno segnato nel profondo e che nonostante la sua innata positività non è mai riuscito a superare del tutto.

Tomaso Trusardi e Michelle Hunziker: vita privata dell’imprenditore

Come molti sapranno, Tomaso Trussardi è felicemente sposato con la conduttrice tv Michelle Huniker. Conosciuta quasi per caso, Michelle è entrata subito nella sua vita, diventando sua moglie poco dopo. A detta di Tomaso, infatti, tra loro si è creata fin da subito una connessione profonda che li ha portati a scegliere di bruciare le tappe e di andare a convivere presto, giungendo infine alla decisione di sposarsi.

L’imprenditore, che da Michelle ha avuto due figlie, Sole e Celeste, sembra andare molto d’accordo anche con Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle e del noto cantante) con la quale ha più volte ammesso di avere un rapporto di complicità.

Lui e la sua famiglia vivono in una casa a Bergamo dove c’è ovviamente anche una stanza per Aurora che va spesso a trovarli.

Riguardo al passato, Tomaso Trussardi ha avuto ovviamente altre storie. Tra le più note, quella con l’ex valletta Lucia Fabiani, con la quale è stato per 12 anni. Prima di incontrare Michelle, però, ha sempre condotto una vita riservata, iniziando ad apparire sui media solo dopo l’incontro con la conduttrice che ha ovviamente acceso i riflettori anche sulla sua vita.

Tomaso Trussardi e il patrimonio: a quanto ammonta?

In molti si chiedono quale sia il patrimonio di Tomaso Trussardi. Secondo i magazine svizzeri rientra tra gli uomini più ricchi e la cui azienda ha un patrimonio stimato intorno ai 200 milioni di euro. Cifre da capogiro se si pensa che l’azienda di famiglia era nata come una pelletteria e che fu poi il padre a trasformarla nel grande marchio ormai famoso in tutto il mondo.

Tomaso Trussardi oggi

Oggi, Tomaso è sempre a capo dell’azienda di famiglia e vive felicemente con Michelle e le sue figlie. Nel tempo libero si dedica alle sue passioni tra le quali c’è quella per gli animali ed in particolare per i levrieri.