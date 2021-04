Tomaso Trussardi ha compiuto 38 anni. Per l’occasione Michelle Hunziker ha regalato al marito per il compleanno una romanticissima sorpresa.

Michelle Hunziker in occasione del 38esimo compleanno di Tomaso Trussardi ha organizzato una sorpresa speciale, talmente tanto da lasciare l’imprenditore bergamasco a bocca aperta.

L’occasione del compleanno del marito è stato rendicontato nelle Instagram Stories di Michelle. In particolare la conduttrice svizzera raggiunge Tomaso sull’enorme terrazza della loro splendida casa a Bergamo. Trussardi è di spalle, amante della buona tavola, ha ancora legato in vita in grembiule, si è preso una pausa dai fornelli e osserva attento e nostalgico il panorama dall’alto. Michelle gli si avvicina, tiene in mano una rosa rossa a stelo lungo.

Mentre cammina la Hunziker intona la classica canzoncina di compleanno: “Tanti auguri maritino, tanti auguri a te!”. Appena è accanto all’uomo che ama, con cui sta insieme da oltre 10 anni e dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste, la bella 44enne gli consegna il fiore.

Un gesto romantico per Tomaso Trussardi da parte di Michelle Hunziker

Una bellissima sorpresa romantica quella organizzata da Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi. Il “maritino” così come lo chiama dolcemente Michelle. Poi nel video di auguri la Hunziker aggiunge:

“Trentotto anni… Mi stai raggiungendo”, dice scherzosa Michelle Hunziker al marito. Tomaso saggio, replica: “Del resto invecchiare è l’unico modo per non morire”. Poi le si avvicina per darle un bel bacino.

La sorpresa è bellissima e lo riempie di gioia. Poi tutti a festeggiare: a tavola c’è una mega torta super golosa che li attende che Tomaso mangia con molto gusto.

Il compleanno è un evento davvero speciale, anche se ancora una volta esclusivamente in famiglia causa pandemia. Ma l’importante è essere insieme e trascorrere questi piccoli attimi di vita insieme. Inoltre Tomaso e Michelle hanno una splendida famiglia canina: Lilly, Leone e il piccolo levriero Odino! In particolare il piccolo Odino sarebbe proprio un regalo per il dolce maritino Tomaso, lui come afferma la Hunziker aveva sempre voluto avere un levriero ed eccolo accontentato con il grigio e con la codina corta, Odino. Dalla coda deriva infatti il suo splendido nome.