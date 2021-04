Perché Tommaso Zorzi non va da Barbara d’Urso? Lui svela la verità

Perché Tommaso Zorzi non è mai stato ospite di Barbara d’Urso dopo la vittoria al GF Vip? Lui ha svelato tutta la verità sul caso.

Tommaso Zorzi, dopo la vittoria alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, è davvero inarrestabile. Tant’è che poco dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini ha ripreso subito con il suo lavoro. Da qualche settimana, infatti, ricopre il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, la prima edizione che vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, ed oggi debutterà su Mediasetplay, in digitale, con il suo show Il punto Z.

In molti però hanno notato che dopo la fine del suo percorso nella casa più spiata d’Italia, nonostante l’avesse nominata svariate volte ed abbia sempre dichiarato di essere un suo fan, non è mai stato ospite di Barbara d’Urso e i suoi fedeli sostenitori si sono chiesti come mai non si è mai visto nei salotti televisivi di Cologno.

Intervistato da Il Giornale, Tommaso Zorzi ha spiegato perché non è mai stato ospite da Barbara d’Urso, raccontando tutta la verità del caso.

Tommaso Zorzi spiega perché non è ospite da Barbara d’Urso

Tommaso Zorzi, che stasera tra i suoi ospiti avrà anche Giulia Salemi, ha spiegato che non ha nulla contro la bella conduttrice partenopea, ma che ha semplicemente evitato di apparire nei vari salotti televisivi, preferendo concentrarsi piuttosto in quei progetti che gli delineavano un determinato ruolo.

“Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come L’Isola” ha spiegato. Anche se la bella conduttrice partenopea ha sempre dichiarato, quando lui era nella casa del GF Vip, che le sarebbe piaciuto averlo come suo ospite, considerato che lo è stato anche in passato, ma chissà che in futuro i due non possano di nuovo riunirsi sul piccolo schermo.

Durante il corso dell’intervista, oltre a parlare della mancata ospitata da Barbara d’Urso, che pare sarà sostituita da Elisa Isoardi, ci ha tenuto a chiarire, altra grande curiosità del pubblico che lo segue, che almeno per il momento non c’è stato alcun contatto da parte della produzione di Maria De Filippi per poter collaborare insieme, ma qualora dovesse accadere sarebbe ben lieto di accettare.

Sugli sugli bane bane… #IlPuntoZ vi aspetta tutte le settimane 😏 Da oggi alle 20:45 e tutti i mercoledì live su @MediasetPlay con il nostro @tommaso_zorzi 👑🏝 pic.twitter.com/PEQJ2tpqCj — Mediaset Play (@MediasetPlay) April 7, 2021

Intanto, però, tutto sembra essere pronto per il debutto di questa sera e tra gli ospiti de Il punto Z, oltre a Giulia Salemi, ci sarà anche, seppur in collegamento, il grande Maurizio Costanzo. Insomma, un debutto davvero in grande stile.