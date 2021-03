Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: un matrimonio tra alti e bassi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi un matrimonio da favola ma con alti e bassi e piccoli momenti di crisi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi formano una splendida famiglia, sposati dal 10 Ottobre 2014 al palazzo della Ragione di Bergamo, i due si sono conosciuti ad un evento in cui Tomaso invitò a cena fuori Michelle. Il resto sulla loro storia d’amore è storia. Genitori di Sole, nata nel 2013 e Celeste nel 2014.

“C’è stata subito una connessione profonda, ammette Trussardi, la prima volta che l’ha vista: “È una donna bellissima e io sono un uomo felice”. Ma non sempre le storie d’amore da favola lo sono a 360° gradi. I momenti di crisi e di alti e bassi capitano in tutti i matrimoni, compreso quello di Michelle e di Tomaso. Vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Tomaso Trussardi, retroscena sul matrimonio con Michelle Hunziker

Un matrimonio intenso e vissuto a 360° gradi, un matrimonio forte e determinato. L’amore, come dimostrato dagli scatti che li ritraggono, è immenso. Ma allo stesso tempo i social riescono a far trasparire solo una faccia della medaglia. Difatti Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno attraversato momenti difficili, caratterizzati da liti e battibecchi.

La Hunziker in più di un’occasione ha spiegato che che per lei e Tomaso le difficoltà fanno parte del matrimonio. “Ora penseranno a casa: siamo in crisi! – ha aggiunto la presentatrice – No, non siamo in crisi, ma non è facile per nessuno. Vale la pena fare di tutto per cercare di far funzionare un matrimonio”. Secondo Michelle negli ultimi tempi riuscire le persone si mostrano molto intransigenti verso il partner, finendo per far naufragare i rapporti di coppia. “In questa epoca abbiamo una grande resilienza nel lavoro e invece spesso scappiamo in amore. Per me è diventata la più grande sfida della mia vita”.