Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi: “Non si arrende mai”

Giulio Berruti è il compagno di Maria Elena Boschi. Lei, dopo diverso tempo insieme, vorrebbero mettere su famiglia.

Giulio Berruti è uno degli attori più amati del pubblico del piccolo schermo. Non è difficile capirne il motivo, visto che Giulio oltre ad essere dotato di molto talento, ad una certa sensibilità che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori, è anche un bellissimo uomo. Oltre a far parlare per la sua carriera, negli ultimi tempi Berruti è anche al centro della cronaca rosa in quanto ha iniziato una relazione con Maria Elena Boschi. La loro storia ha ricevuto tante critiche, ma anche tantissimi apprezzamenti perché nonostante appaiano così diversi, agli occhi del pubblico appaiono innamorati più che mai, ma soprattutto veri.

Entrambi però sono estremamente riservati e difficilmente parlano della loro relazione. Tant’è che sul profilo Instagram di lui, la Boschi non compare mai, ma ci sono soltanto scatti che riguardano la sua professione. Come ad esempio quello che vi abbiamo proposto in fondo a questo articolo, dove invita tutti i suoi fedeli sostenitori a non arrendersi mai di fronte alle avversità della vita: “I sogni non smettono di esistere per chi non si arrende mai”.

Giulio Berruti, compagno di Maria Elena Boschi, è estremamente riservato. Così come anche lei che però durante l’ospitata di oggi da Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato qualche curiosità in più su quello che è il loro rapporto.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Lei: “Vorrei diventare mamma”

Maria Elena Boschi, come anticipato, oltre a parlare della sua carriera, negli studi di Verissimo ha parlato del suo rapporto con Giulio Berruti, che proprio in quegli studi aveva parlato della sua malattia, e del suo desiderio di voler mettere su famiglia.

“Sogno da sempre di poter diventare mamma. Mi viene spontaneo di pensarci con Giulio perché anche a lui piace l’idea di poter mettere su famiglia ed ogni tanto ci capita di parlarne. Non posso nascondere che con lui sto bene, sono molto contenta del nostro rapporto. Anche se sono un po’ scaramantica e provo sempre a tenere i piedi ben saldati a terra, ma la mia testa è tra le nuvole. Lui è un bell’uomo, ma anche molto brillante. La cosa che mi ha colpito di più di lui non è la sua bellezza, ma il suo essere puro e buono“ ha confidato l’Onorevole da Silvia Toffanin, che non ha nascosto che un giorno le piacerebbe sposarsi.

“Un giorno mi piacerebbe sposarmi, ma per farlo bisogna essere in due. Nonostante questo credo che la cosa più importante sia avere qualcuno al tuo fianco che per te significhi casa. Quando in una coppia c’è una forte complicità il resto viene da fare. In amore non mi piacere fare programmi”. ha concluso l’Onorevole ai microfoni di canale 5.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembrerebbero vivere una bellissima storia d’amore i fan di lui non potrebbero che essere al settimo cielo per questo momento così magico per la sua vita.