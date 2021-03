Lucilla Agosti chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Lucilla Agosti chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della conduttrice.

Lucilla Agosti è una delle conduttrici più famose della rete. La sua carriera è iniziata da quando aveva 15 anni e da allora non si è mai fermata. Di recente, infatti, ha debuttato anche nel mondo della scrittura. Scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla sua persona.

Nome: Lucilla Agosti

Età: 42 anni

Data di nascita: 08/09/1978

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Conduttrice

Luogo di nascita: Milano

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Profilo Social: Instagram.

Lucilla Agosti vita privata

Lucilla Agosti è nata sotto il segno della Vergine e fa parte della classe del 1978. Di preciso, la conduttrice è nata l’8 settembre a Milano. Città dove vive ancora oggi. I suoi genitori sono Edoardo, un radiologo, e sua madre di cui non si è a conoscenza del suo nome, ma possiamo svelarvi che svolge la professione di insegnante di storia dell’arte. Lucilla, sin dalla giovane età, si è dimostrata essere una donna molto determinata, riuscendo subito a capire quali fossero i suoi interessi e aspirazioni. Basti pensare, infatti, che la sua carriera ha iniziato quando aveva soltanto 15 anni e da quel momento non si è mai più fermata. Tant’è che è riuscita a diventare una delle conduttrici, sia sul piccolo schermo che in radio, ed attrici più apprezzate nel settore. Di recente ha sperimentato anche con il mondo della scrittura.

Lucilla Agosti carriera

La carriera professionale di Lucilla è piuttosto variegata, non si è fatta mancare nulla sperimentando più ruoli che le hanno sempre dato un certo riscontro tra il pubblico. In molti la ricorderanno per essere un volto noto dal canale musicale, ormai chiuso purtroppo, All Music, ma tanti sono i progetti a cui ha preso parte. Basti pensare che ha recitato anche ne La strana coppia, il film di Neil Simon, ma non solo. Lucilla è presente anche ne La febbre, film di Alessandro D’Alatri e tanti altri titoli ancora come Il seme della discordia di Pappi Corsicato.

Come anticipato, però, la Agosti è anche un’apprezzata conduttrice. Tant’è che nel 2008, insieme ad Elio e alle storie tese, ha condotto il Dopo Festival e l’anno successivo ha ricoperto il ruolo di padrona di casa all’Italian Academy 2, il talent show di rai 2 dedicato al mondo della danza che purtroppo non ha riscosso il successo sperato. Nel 2010 ritorna in veste di attrice nella fiction Mediaset, Distretto di Polizia. Successivamente ha svolto anche il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi un anno più tardi per poi avere uno spazio tutto suo a Mistero. Insieme a Rocco Tanica, per la piattaforma Sky, ha preso parte a Italia’s Got Veramente Talent?

Lucilla Agosti compagno e figli

Per quanto riguarda la sfera privata, Lucilla è mamma di 3 figli. La prima è Cleo, nata nel 2011. Il secondogenito invece è Diego, nato due anni dopo, mentre la più piccola è nata nel 2017 e si chiama Alma. Lucilla ha una relazione con Andrea Romiti, nonché padre dei suoi figli. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo, ma si occupa di finanza.

Lucilla Agosti è sicuramente uno dei volti più versatili e apprezzati del piccolo schermo.