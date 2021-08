Alessandro e Giorgio Merk Ricordi sono i figli di Rita Pavone. Scopriamo tutto sul loro conto, sulla carriera e sulla vita privata.

Alessandro e Giorgio Merk Ricordi sono noti al pubblico come i figli di Rita Pavone e Teddy Reno. In realtà, però, di loro c’è molto altro da dire. Riservatissimi, hanno scelto entrambi di non apparire sui social. Motivo per cui di loro si sa davvero poco.

Cerchiamo quindi di mettere insieme quanto possibile per conoscere meglio questi due figli d’arte che nella vita hanno preso un’importante decisione riguardo i genitori.

Chi sono Alessandro e Giorgio Merk, i figli di Rita Pavone e Teddy Reno. Carriera, vita privata e rapporto con i genitori.

Di Alessandro e George Merk si hanno davvero poche informazioni. E ciò per scelta da parte di entrambi. Molto riservati, infatti, hanno preferito seguire la via della privacy evitando di esporsi pubblicamente. Tra i due, il più riservato è senza alcun dubbio Alessandro nato nel 1969 che nella vita ha scelto di diventare giornalista professionista, occupandosi principalmente di politica.

Più piccolo di cinque anni, Giorgio (il cui nome d’arte è George) è invece un compositore, canta solo in inglese e si sta facendo apprezzare sopratutto all’estero. Contrariamente al fratello lui ha un account Instagram che è però blindato.

La scelta che li ha avvicinati maggiormente ai genitori

Nonostante di loro si sappia ben poco, è noto il bel rapporto con i genitori che li ha portati ad intraprendere percorsi di vita paralleli. Alessandro, quello che è scostato un po’ di più, si è interessato infatti al mondo del giornalismo. Il fratello Giorgio, invece, si è avvicinato alla musica nella quale ha però scelto di farsi strada da solo.

Famosissimo all’estero, di recente ha trovato un ennesimo punto di congiunzione con la madre Rita Pavone, scrivendo per lei il testo del brano “Niente” (Resilienza 84) da lei cantato al Festival segnando così un ritorno sulle scene dopo tantissimi anni di silenzio.

Il perché dello strano cognome di Alessandro e Giorgio Merk

Non tutti lo sanno ma il cognome Merk non è stato inventato. Si tratta infatti del vero cognome del padre che entrambi i figli hanno scelto di usare in suo onore. Il vero nome di Teddy Reno è infatti Ferruccio Merk Ricordi.

Alessandro e Giorgio Merk oggi

I due fratelli ad oggi continuano a seguire le proprie carriere. Uno nel giornalismo e l’altro affermandosi sempre più in campo musicale. Proprio di recente, infatti, (sempre al Festival del 2020) ha ricevuto un premio per il miglior gruppo emergente straniero.