Samantha Jones ci ripensa: per Kim Cattrall si riaprono le porte di Sex and the City

Samantha Jones sta per tornare. Kim Cattrall aveva detto no al ritorno a Sex and the City ma adesso tutto potrebbe nuovamente cambiare.

Lo aveva detto da subito, non avrebbe più interpretato Samantha Jones. Kim Cattrall era stata chiara: per lei già girare quei due film, seguiti alla chiusura della celebre serie, era stato un di più.

Non appena si è profilata dunque la possibilità di una nuova stagione per la serie tv, l’attrice ha ribadito il suo convinto no, rafforzato anche da un crescente dissidio con la collega Sarah Jessica Parker: quest’ultima sosteneva l’esistenza di un rapporto di amicizia oltre quello da semplici colleghe ma Kim Cattralll non era decisamente dello stesso avviso e ci ha tenuto a sottolinearlo.

La rottura tra l’attrice e il suo storico personaggio sempre sopra le righe, Samantha Jones, sembrava dunque oramai definitiva. Adesso però tutto potrebbe cambiare: recenti dichiarazioni fanno pensare che tra “le ragazze” potrebbe esserci ancora spazio proprio per lei.

Samantha Jones potrebbe tornare a Sex and the City

Non si chiamerà più Sex and the City ma And Just Like That… e le riprese sono già iniziate in quel di New York City.

Come da accordi Kim Cattrall non fa parte del cast del revival: l’attrice è stata così coerente da rinunciare persino allo stellare cachet da un milione di dollari a puntata pur di rimanere fedele alla sua idea, quella secondo cui il personaggio di Samantha Jones avesse esaurito gli argomenti e dunque non avesse senso farlo tornare.

Ora però una nuova porta totalmente inattesa potrebbe aprirsi. A spalancarla, per così dire, arriva la stessa HBO.

I produttori e HBO Max hanno già ufficializzato che ci sarà una seconda stagione. Quella che attualmente si sta girando andrà in onda a inizio 2022 ma si guarda avanti e così si apre anche una nuova possibilità per Kim Cattrall di rivedere la propria posizione.

“Se i rappresentanti di Kim ci chiamassero e ci dicessero che lei è disponibile le prenoteremmo il primo volo per New York. C’è ancora tempo. […] Le donne adorano Samantha, la apprezzano e adorerebbero vederla nel nuovo spettacolo. Il punto centrale di questa serie è mostrare che le amicizie si evolvono e cambiano nel tempo, quindi Kim è sempre la benvenuta a tornare a casa”

Così avrebbe parlato una fonte della produzione al Daily Mail.

Difficile dire se l’attrice sarà disposta a rivedere la sua posizione, fino ad oggi a dir poco incrollabile ma molti già volano con la fantasia.