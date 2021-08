Anna Tatangelo ha lasciato tutti senza parole. Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, arriva Lui! La foto non lascia dubbi.

Anna Tatangelo, in occasione dell’uscita del suo nuovo album Anna Zero, lo aveva annunciato: dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio era pronta ad accogliere un nuovo amore e così è stato. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato la cantante di Ragazza di periferia in compagnia del suo nuovo fidanzato. La foto non lascia alcun dubbio, in quanto i due appaiono intenti a farsi qualche coccola, segno che tra loro non c’è soltanto un’amicizia, ma decisamente qualcosa di più.

Lui, tra l’altro, non è nemmeno un volto nuovo al mondo dello spettacolo, in quanto ha preso parte anche al Festival di Sanremo ed ha anche recitato nella serie di successo Gomorra. Di chi stiamo parlando? Di Livio Cori! I due sono stati immortalati sulle pagine del noto settimanale dopo mesi che i gossip nostrani mormoravano che tra loro ci fosse più della passione per musica ad unirli.

Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più: la foto

Anna Tatangelo ha deciso di venire allo scoperto. Segno che la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio è arrivata ormai al capolinea ed entrambi hanno voltato pagina. Il settimanale Chi, infatti, oltre a mostrare le foto della cantante intenta a scambiarsi tenere coccole con il rapper Livio Cori, ha fatto anche un importante annuncio per la vita del cantante partenopeo. Che cosa è successo?

Gigi D’Alessio è diventerà padre per la quinta volta. Il cantante ha voltato anche lui pagina al fianco della sua nuova compagna, Denise, di 26 anni più giovane, e in autunno vedrà nascere il suo ultimo figlio. Le strade dei due cantanti sembrano essersi ufficialmente divise, anche se saranno legati per sempre. In quanto dalla loro storia d’amore è nato Andrea, il loro figlio, e sicuramente continueranno a sentirsi ed ad avere un rapporto di rispetto per il suo bene e per garantirgli una crescita serena.

La storia tra Gigi e la Tatangelo è dunque arrivata ufficialmente al capolinea, visto che entrambi hanno voltato pagina e scritto un nuovo capitolo della loro vita. Anna Tatangelo e Livio Cori si sono fidanzati, uscendo allo scoperto per la prima volta, ed anche il suo ex ha ritrovato l’amore al fianco di Denise. Che questa sia la volta buona per entrambi e che finalmente abbiano trovato l’amore di cui tanto erano alla ricerca? Speriamo vivamente di sì.